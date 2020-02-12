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На четыре часа раньше стали получать пенсию в банках жители Бердска

13:04 12.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчане довольны таким нововведением — не нужно ждать начисления на карты до вечера.

На четыре часа раньше стали получать пенсию в банках жители Бердска
Теперь пенсионеры могут делать платежи и покупки с утра в день получения пенсии

Приятно удивились поступлению пенсии утром 11 февраля клиенты банка Левобережный в Бердске.

Обычно деньги приходили ближе к окончанию рабочего дня, а тут утром, это очень удобно — сразу можно пойти оплачивать счета и делать покупки, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 12 февраля Ольга Смирнова.

— Только вот интересно, так будет всегда, или это было только один раз? — спрашивает бердчанка.

Информацию о раннем зачислении пенсионных средств на лицевые счета пенсионеров подтвердила «Курьер. Среда. Бердск» управляющая бердским отделение банка Левобережный Вера Махинова.

— Раньше пенсия всегда поступала после 15.00, а вчера платежка пришла в 10.30. Деньги распределили по лицевым счетам пенсионеров. Мы, как и наши клиенты, которым деньги пришли на карту утром, тоже удивились. В Пенсионном фонде спросили о том, не разовое ли это поступление средств. Ответили, что средства теперь будут поступать постоянно с утра, — объяснила Вера Махинова.

По словам Веры Владимировны, пенсионные средства будут поступать утром в дни выплат не только в Левобережном, но в других банках.

Напомним, пенсию в банке Левобережный бердчане получают 11 и 21 числа каждого месяца.

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