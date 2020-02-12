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175 пассажиров круизного судна Diamond Princess заразились смертельным коронавирусом

13:19 12.02.2020 Фото: © AP Photo/Eugene Hoshiko
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Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

175 пассажиров круизного судна Diamond Princess заразились смертельным коронавирусом
Власти Японии рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess, заразившихся коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, больные в тяжелом состоянии — это люди в возрасте 60 — 70 лет. Среди них три японца и один иностранец.

Двое из них, как сообщается, испытывают опасные затруднения с дыханием, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В числе заразившихся оказался также человек в возрасте до 20 лет. Отмечается, что это первый случай заражения новым коронавирусом в Японии у несовершеннолетнего. Совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет.

Плавучий госпиталь

Власти Японии рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess, заразившихся коронавирусом.

«Мы считаем, что необходимо ускорить рассмотрение этого вопроса», — подчеркнул Кацунобу Като.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Россиян среди заразившихся к настоящему времени зафиксировано не было. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Источник: ТАСС

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