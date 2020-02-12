175 пассажиров круизного судна Diamond Princess заразились смертельным коронавирусом

Четыре человека из числа заразившихся находятся в тяжелом состоянии и помещены в блоки интенсивной терапии.

Власти Японии рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess, заразившихся коронавирусом.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, больные в тяжелом состоянии — это люди в возрасте 60 — 70 лет. Среди них три японца и один иностранец.

Двое из них, как сообщается, испытывают опасные затруднения с дыханием, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В числе заразившихся оказался также человек в возрасте до 20 лет. Отмечается, что это первый случай заражения новым коронавирусом в Японии у несовершеннолетнего. Совершеннолетие в Японии наступает в 20 лет.



Плавучий госпиталь

Власти Японии рассматривают возможность использования специального плавучего госпиталя для перемещения туда пассажиров Diamond Princess, заразившихся коронавирусом.

«Мы считаем, что необходимо ускорить рассмотрение этого вопроса», — подчеркнул Кацунобу Като.

На борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Россиян среди заразившихся к настоящему времени зафиксировано не было. Все заболевшие эвакуированы с лайнера и размещены в больницах префектуры Канагава.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.

Источник: ТАСС