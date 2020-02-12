Пожизненными сенаторами могут стать все бывшие президенты России

Экс-президенты России смогут стать пожизненными сенаторами, согласно предложению рабочей группы по изменению Конституции. Она также предложила увеличить президентскую квоту в верхней палате, что вызвало критику экспертов.

Сенаторы заседают в верхней палат Совета Федерации

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию рабочая группа по их подготовке предложила добавить ряд новых положений, среди которых обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации. Занять пост сенатора такое лицо сможет после окончания срока президентских полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки. При этом бывший президент вправе и отказаться от работы в верхней палате.

Среди авторов поправок, уже внесенных в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».

11 февраля Крашенинников сообщил о намерении изменить норму Конституции, позволяющую президенту назначать членов Совета Федерации. В соответствии с действующей редакцией Основного закона глава государства имеет право назначить в качестве представителей от России 17 сенаторов, то есть 10% от числа членов Совфеда, представляющих органы исполнительной и законодательной власти 85 регионов страны. Пока президент ни разу не воспользовался возможностью назначить сенатора по своей квоте. Подготовленная поправка предусматривает увеличение президентской квоты до 30 человек, при этом семеро таких сенаторов могут быть назначены пожизненно «из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

«Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и т.п. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет», — сказал Крашенинников.

Экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов не видит большого смысла в этой поправке. Чтобы придать политический вес видным политическим и общественным деятелям, достаточно дать им возможность попасть в Госсовет, однако для этого необязательно менять Конституцию, считает он, добавляя, что Совфед в этом случае может стать местом для «политических пенсионеров всесоюзного значения».

Идею включать в состав Совета Федерации бывших президентов эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский оценивает «скорее позитивно», отмечая, что такой опыт есть в Италии. Опыт главы государства в верхней палате парламента может быть востребован. Однако в том, чтобы увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30 человек, он смысла не видит: «Госсовет, существовавший в России до 1906 года, в значительной части своей назначался императором, после чего фактически стал палатой парламента. Попадание в него путем назначения главой государства — монархическая традиция».

По мнению политолога Алексея Макаркина, есть несколько версий, куда может уйти с президентского поста Владимир Путин. «Например, одним элементом может быть руководство Госсоветом или Советом безопасности, а вторым — пожизненное кресло сенатора. Сейчас законодательство не позволяет совмещать должности сенатора с другими, но это легко можно поправить, сделав, например, исключение для пожизненных сенаторов», — считает Макаркин. Это обеспечило бы возможность продолжать участвовать в политических процессах, неприкосновенность и пожизненный статус, добавляет эксперт.

На вопрос, сможет ли пожизненный сенатор совмещать эту должность с другими должностями, один из авторов поправок, депутат Ярослав Нилов, ответить затруднился. «Этот вопрос еще не обсуждался», — отметил он.

Какие еще поправки в Конституцию рабочая группа внесла в Госдуму

В новой статье 130.1 Конституции будет указано, что Совет Федерации и Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в госорганы. Порядок осуществления контроля будет определен федеральными законами и регламентами парламента.

Обязанность генпрокурора — ежегодно отчитываться перед Советом Федерации.

Обязанность Центробанка — ежегодно отчитываться перед Думой.

Передача полномочий по утверждению главы Счетной палаты из Думы в Совет Федерации.

Также в Конституции будет зафиксировано, что к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров.

Источник :РБК