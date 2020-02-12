12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Пожизненными сенаторами могут стать все бывшие президенты России

13:38 12.02.2020 Фото: Vk.com
6 1

Экс-президенты России смогут стать пожизненными сенаторами, согласно предложению рабочей группы по изменению Конституции. Она также предложила увеличить президентскую квоту в верхней палате, что вызвало критику экспертов.

Пожизненными сенаторами могут стать все бывшие президенты России
Сенаторы заседают в верхней палат Совета Федерации

В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию рабочая группа по их подготовке предложила добавить ряд новых положений, среди которых обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации. Занять пост сенатора такое лицо сможет после окончания срока президентских полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки. При этом бывший президент вправе и отказаться от работы в верхней палате.

Среди авторов поправок, уже внесенных в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, «имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации».

11 февраля Крашенинников сообщил о намерении изменить норму Конституции, позволяющую президенту назначать членов Совета Федерации. В соответствии с действующей редакцией Основного закона глава государства имеет право назначить в качестве представителей от России 17 сенаторов, то есть 10% от числа членов Совфеда, представляющих органы исполнительной и законодательной власти 85 регионов страны. Пока президент ни разу не воспользовался возможностью назначить сенатора по своей квоте. Подготовленная поправка предусматривает увеличение президентской квоты до 30 человек, при этом семеро таких сенаторов могут быть назначены пожизненно «из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

«Это могут быть, к примеру, выдающиеся ученые, врачи, деятели культуры, общественные деятели и т.п. Для остальных представителей Российской Федерации в верхней палате парламента предлагается установить срок полномочий шесть лет», — сказал Крашенинников.

Экс-глава Совета по правам человека Михаил Федотов не видит большого смысла в этой поправке. Чтобы придать политический вес видным политическим и общественным деятелям, достаточно дать им возможность попасть в Госсовет, однако для этого необязательно менять Конституцию, считает он, добавляя, что Совфед в этом случае может стать местом для «политических пенсионеров всесоюзного значения».

Идею включать в состав Совета Федерации бывших президентов эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский оценивает «скорее позитивно», отмечая, что такой опыт есть в Италии. Опыт главы государства в верхней палате парламента может быть востребован. Однако в том, чтобы увеличить президентскую квоту в Совфеде с 17 до 30 человек, он смысла не видит: «Госсовет, существовавший в России до 1906 года, в значительной части своей назначался императором, после чего фактически стал палатой парламента. Попадание в него путем назначения главой государства — монархическая традиция».

По мнению политолога Алексея Макаркина, есть несколько версий, куда может уйти с президентского поста Владимир Путин. «Например, одним элементом может быть руководство Госсоветом или Советом безопасности, а вторым — пожизненное кресло сенатора. Сейчас законодательство не позволяет совмещать должности сенатора с другими, но это легко можно поправить, сделав, например, исключение для пожизненных сенаторов», — считает Макаркин. Это обеспечило бы возможность продолжать участвовать в политических процессах, неприкосновенность и пожизненный статус, добавляет эксперт.

На вопрос, сможет ли пожизненный сенатор совмещать эту должность с другими должностями, один из авторов поправок, депутат Ярослав Нилов, ответить затруднился. «Этот вопрос еще не обсуждался», — отметил он.

Какие еще поправки в Конституцию рабочая группа внесла в Госдуму

В новой статье 130.1 Конституции будет указано, что Совет Федерации и Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы в госорганы. Порядок осуществления контроля будет определен федеральными законами и регламентами парламента.

Обязанность генпрокурора — ежегодно отчитываться перед Советом Федерации.

Обязанность Центробанка — ежегодно отчитываться перед Думой.

Передача полномочий по утверждению главы Счетной палаты из Думы в Совет Федерации.

Также в Конституции будет зафиксировано, что к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров.

Источник :РБК

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Введут должность?

Аноним, 12 февраля 2020 13:45
какая разница кто сидит в Совете Федерации?
Особенно учитывая, что полномочия президента планируют расширить и Президент туда сможет ставить больше своих людей - так это вообще против Путина сработает в итоге то!
на популизм какой то смахивает....
Аноним, 12 февраля 2020 13:51
И Борис Николаевич Ельцин тоже станет сенатором?
Аноним, 12 февраля 2020 15:05
сам отношусь к этому....алкоголику, как разрушителю великой страны и организатору великого разграбления народных богатств, подобных которому нет в истории, но насчет его назначения сенатором это через чур.
Поросёнок Пётр, 12 февраля 2020 14:37
Это прекрасно, раз уж мы строим новое сословное общество, нужно идти дальше, передавать должности по наследству например, родился в семье сенатора ребёночек, а за ним сразу должность сенатора закрепляется, которым он и становится по достижению 18 лет. Пример подобной системы у нас уже имеется в славной Чеченской республике, где многочисленные родственники Рамзана Ахматовича Кадырова, с 20 лет уже сидят на различных государственных должностях.
Аноним, 12 февраля 2020 14:49
как то общался с активистом из местной ячейки Навального - вот уж действительно сословия в полный рост: все четко, подчинения, непререкаемость решений верхних.
так что поросенок, это вы строите с хомячками сословное общество,
а мы - без этого нормально живем
Аноним, 12 февраля 2020 15:02
а в некоторых странах в отношении бывших возбуждаются уголовные дела, а иногда их вешают. Все зависит от того кем он был для народа и что он сделал для того, чтобы лучше этим людям жилось, а так же сколько украл. Все зависит от того, есть в стране закон перед которым все ровны или таких законом нет. Ведь про алкаша Бориса очень много вылезло только после того как он умер. Вся гос. собственность СССР. была роздана за печенюшки друзьям, за бесплатно отдана. А чем эти, сегодняшние миллиардеры отличались от большинства населения страны, может быть своими интеллектуальными способностями, может быть своим познаниями в экономике и бизнесе???Полный бред, они отличались от остальных-только близостью к ельцинской группировки. Некоторые из них сидящие на гос. нефти так и не научились два слова связать. Как говорил великий Саа...( кавказская пленница) Бэээээ...Мээээ. Как глубоко скрыт умище то.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Взорвались два письма с бомбами в почтовом отделении в Амстердаме
15:22 12-02-2020
Взорвались два письма с бомбами в почтовом отделении в Амстердаме
БердскПособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске
15:15 12-02-2020
Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске
С обысками пришли в футбольный клуб "Енисей" из ФСБ
15:13 12-02-2020
С обысками пришли в футбольный клуб
Сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней предложили в Госдуме
15:00 12-02-2020
Сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней предложили в Госдуме
Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве
14:45 12-02-2020
Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве
БердскРобот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из Бердска 1
14:41 12-02-2020
Робот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из Бердска
Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети
14:35 12-02-2020
Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети
БердскПьяных водителей будут ловить на выходных в Бердске
14:30 12-02-2020
Пьяных водителей будут ловить на выходных в Бердске
Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке
14:19 12-02-2020
Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке
Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung
14:16 12-02-2020
Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung