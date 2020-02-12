Сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней предложили в Госдуме

Маткапитал в России будут выдавать на первого ребенка

В «Единой России» предложили упростить порядок сбора документов на получение материнского капитала, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы партии. Подготовленные поправки позволят сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней, заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов, передает «РИА Новости».

Поправки предполагают, что Пенсионный фонд будет сам выяснять необходимую ему информацию из государственных информационных систем, вместо 18 документов от граждан потребуется только один.

Сейчас сроки выдачи сертификата на материнский капитал составляют 15 дней, но «из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях», как правило, граждане получает его в течение месяца, заявил Неверов.

В случае, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, получить его семья сможет уже через 10 дней. Соответствующие поправки подготовили ко второму чтению законопроекта о б использовании средств маткапитала для строительства дома на садовом участке.

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Общество

В ходе послания к Федеральному собранию в январе президент Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до конца 2026 года, увеличить размер пособия и выплачивать его за рождение первого ребенка. На выплату маткапитала по новым правилам в 2020-2022 годах Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. из бюджета.

Источник: РБК