Усиление активности ВМФ России обеспокоило Пентагон

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.

Как отмечает издание, данные свидетельствуют о том, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.

Хотя на этой карте не указано, какой период времени затрагивается и какие именно морские суда находились в конкретных местах и когда, она все же подтверждает факт весьма существенной активности кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет. На карте также нашли отражение масштабные операции в Арктическом регионе, который постепенно приобретает все большее стратегическое значение.

New Pentagon map shows huge scale of worrisome Russian and Chinese naval operations: https://t.co/Q4aFtSMpLN

— The War Zone (@thewarzonewire) February 11, 2020