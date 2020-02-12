Усиление активности ВМФ России обеспокоило Пентагон

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая.

Пентагон опубликовал карту, на которой отмечены зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая. Документ был обнародован в рамках подготовки военного бюджета США на 2021 финансовый год, сообщает The Drive.

Как отмечает издание, данные свидетельствуют о том, что Москва и Пекин наращивают интенсивность своих морских операций.

Хотя на этой карте не указано, какой период времени затрагивается и какие именно морские суда находились в конкретных местах и когда, она все же подтверждает факт весьма существенной активности кораблей российского ВМФ у юго-восточного побережья Соединенных Штатов, а также на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря за последние несколько лет. На карте также нашли отражение масштабные операции в Арктическом регионе, который постепенно приобретает все большее стратегическое значение.

New Pentagon map shows huge scale of worrisome Russian and Chinese naval operations: https://t.co/Q4aFtSMpLN — The War Zone (@thewarzonewire) February 11, 2020

Ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис предупредил, что восточное побережье Америки больше не является безопасным убежищем из-за российских подлодок. Он назвал «вылазки» российских субмарин в районе восточного побережье Соединенных Штатов серьезной проблемой.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко, в свою очередь, заявил, что восточное побережье США, как и западное, никогда не были и не будут безопасным убежищем для американских подводных лодок. «Российские моряки в полном объеме отрабатывают задачи в различных районах Мирового океана, в том числе в Атлантике и Тихом океане», — отметил он.

Источник: РИА Новости