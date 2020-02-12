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Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung

14:16 12.02.2020 Фото: Ixbt.com
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В России смартфоны можно будет купить с 13 марта.

Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung
Новые смартфоны презентовали в ночь на 12 января

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал

YouTube-канал производителя.
Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все они вышли с чипами Snapdragon 865 и

Exynos 990, которыми комплектуются в зависимости от региона продаж. Также все смартфоны линейки оснастили дисплеем

Dynamic AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. Гаджеты поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой

One UI 2.
Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. На Galaxy S20 и S20+ они имеют разрешение десять

мегапикселей, а премиальный S20 Ultra оснащен 40-мегапиксельной оптикой.
У основной камерой смартфоны S20 и S20+ разрешение 64 мегапикселя, аналогичный показатель оптики на S20 Ultra — 108

мегапикселей. На моделях S20 и S20+ доступен 30-кратный зум, на S20 Ultra — 100-кратный.

Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюймов, соответственно.

Емкость аккумулятора, в зависимости от модели, от четырех до пяти тысяч миллиампер-часов. S20 Ultra оснастили

функцией быстрой зарядки при максимальной мощности 45 Вт.
На всех трех гаджетах установлен новый процессор Guardian Chip, защищающий смартфон от вредоносных атак, а также от

128 гигабайт до 256 встроенной памяти.
В России смартфоны можно будет купить с 13 марта. Цена Galaxy S20 составит 69,99 тысяч рублей, S20+ будет на десять

тысяч дороже, S20 Ultra поступит в продажу за 99,99 тысяч рублей. Старшая модель будет доступна в сером и черном

цветах, а S20+ также в красном цвете. Модель S20 будет доступна в сером, голубом и красном цветах.

Источник: РИА Новости

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