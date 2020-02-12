12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке

14:19 12.02.2020 Фото: politinformburo.ru
0

Сейчас в причинах травли разбирается полиция.

Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке
Полиция разбирается в причинах произошедшего

Во Владивостоке школьники напали на девятилетнюю девочку, полиция начала проверку, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Местная жительница сообщила в отделение полиции Советского района города, что ее внучка получила травмы в результате конфликта со сверстниками. «Установлено, что причиной конфликта между учащимися 3, 4 и 5 классов послужили личные неприязненные отношения», — сказали в пресс-службе. Полиция устанавливает степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели со школьниками профилактические беседы, они раскаялись и извинились перед пострадавшей и ее бабушкой. Родителей инициаторов конфликта привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер общественного воздействия к подросткам и их родителям, а также для постановки подростков на профилактический учет», — добавили в полиции.

В декабре в школе Белгорода произошла драка между учителем и учеником. Конфликт произошел на уроке информатики. В управлении образования города решили не увольнять педагога.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

За что травили ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Взорвались два письма с бомбами в почтовом отделении в Амстердаме
15:22 12-02-2020
Взорвались два письма с бомбами в почтовом отделении в Амстердаме
БердскПособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске
15:15 12-02-2020
Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет: кто его не получит в России, Бердске и Новосибирске
С обысками пришли в футбольный клуб "Енисей" из ФСБ
15:13 12-02-2020
С обысками пришли в футбольный клуб
Сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней предложили в Госдуме
15:00 12-02-2020
Сократить сроки оформления маткапитала до пяти дней предложили в Госдуме
Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве 1
14:45 12-02-2020
Плачущего младенца нашли возле станции метро в Москве
БердскРобот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из Бердска 1
14:41 12-02-2020
Робот Николай примет запись на приём по номеру 124 больных из Бердска
Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети
14:35 12-02-2020
Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети
БердскПьяных водителей будут ловить на выходных в Бердске
14:30 12-02-2020
Пьяных водителей будут ловить на выходных в Бердске
Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке
14:19 12-02-2020
Избили девятилетнюю девочку толпой школьники во Владивостоке
Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung
14:16 12-02-2020
Смартфоны со стократным зумом представила компания Samsung