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Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети

14:35 12.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Вань Юньбиня выписали в 12.00, ему вручили выписку и витамины.

Видео выписки болевшего коронавирусом китайца в России появилось в сети
Мужчина выздоровел от смертельной болезни

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали жителя Китая Вань Юньбиня, у которого подтвердили заболевание коронавирусом.

«На улице очень хорошо. Я сейчас поеду домой, в Читу. Моя жена и ребёнок здесь», — сказал мужчина.

Вань Юньбиня выписали в 12.00, ему вручили выписку и витамины.

Ван Юньбинь стал известен после того, как 2 февраля пожаловался ИА «Чита.Ру» на сокрытие информации о диагнозе от него и плохих условиях содержания и лечения в больнице. Он заявил, что также беспокоится за здоровье своей 2-летней дочери. Китаец просил направить его анализы для исследования в Маньчжурию, если в России за шесть заборов крови не удалось окончательно определить его диагноз.

После многочисленных публикаций СМИ, власти отреагировали на жалобы мужчины. Вечером 2 февраля главврач инфекционной больницы сообщил, что результаты анализов довели до пациента утром того же дня. Федеральный Минздрав потребовал от властей Забайкальского края проверить условия оказания медпомощи в инфекционной больнице. Днём 3 февраля Ван ЮньБиня осмотрел министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников, дал рекомендации по лечению и поручил установить в боксе увлажнитель воздуха.

Источник: Чита.ру

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