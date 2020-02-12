От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили

Сейчас канадский хоккеист находится в больнице, где проходит обследование.

Хоккеиста отправили на обследование

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер перенес сердечный приступ по ходу выездной игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Об этом заявил генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» был остановлен за семь минут и 50 секунд до конца первого периода, после того как 36-летний игрок гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Он был доставлен в раздевалку на носилках, а позднее отправлен в больницу.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

По словам Армстронга, врачам удалось оперативно стабилизировать состояние хоккеиста. «В настоящий момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медицинское обследование», — уточнил он.

На момент остановки встречи счет в игре «Сент-Луис» — «Анахайм» был 1:1. Матч доиграют в другой день. Дата пока не определена.

Боумистер выигрывал все самые престижные трофеи в хоккее. В составе сборной Канады он стал победителем Олимпийских игр (2014), по два раза выигрывал Кубок мира (2004, 2016) и чемпионат мира (2003, 2004). В 2019-м году вместе с «Сент-Луисом» завоевал Кубок Стэнли.

Источник: РБК