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От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили

16:45 12.02.2020 Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
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Сейчас канадский хоккеист находится в больнице, где проходит обследование.

От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили
Хоккеиста отправили на обследование

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер перенес сердечный приступ по ходу выездной игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Об этом заявил генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» был остановлен за семь минут и 50 секунд до конца первого периода, после того как 36-летний игрок гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Он был доставлен в раздевалку на носилках, а позднее отправлен в больницу.

По словам Армстронга, врачам удалось оперативно стабилизировать состояние хоккеиста. «В настоящий момент Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медицинское обследование», — уточнил он.

На момент остановки встречи счет в игре «Сент-Луис» — «Анахайм» был 1:1. Матч доиграют в другой день. Дата пока не определена.

Боумистер выигрывал все самые престижные трофеи в хоккее. В составе сборной Канады он стал победителем Олимпийских игр (2014), по два раза выигрывал Кубок мира (2004, 2016) и чемпионат мира (2003, 2004). В 2019-м году вместе с «Сент-Луисом» завоевал Кубок Стэнли.

Источник: РБК

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