От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джей Боумистер перенес сердечный приступ по ходу выездной игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Об этом заявил генеральный менеджер «Блюз» Дуг Армстронг, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» был остановлен за семь минут и 50 секунд до конца первого периода, после того как 36-летний игрок гостей Джей Боумистер потерял сознание на скамейке запасных. Он был доставлен в раздевалку на носилках, а позднее отправлен в больницу.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT

— Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020