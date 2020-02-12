Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России

Предложения внес Минтранс

ГИБДД получит право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала, следует из проекта постановления правительства. Сведения будут передаваться страховщикам. Компании должны аннулировать полис, считают эксперты, но страховщики говорят, что пока этого сделать невозможно из-за особенностей законодательства. МВД, по данным “Ъ”, также готовит новый общедоступный сервис, который позволит гражданам по VIN-номеру выяснить, где автомобиль проходил ТО и когда закончится диагностическая карта.

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru проект изменений в правила прохождения техосмотра (утверждены постановлением правительства №1008). Документ предусматривает возможность для «должностного лица» ГИБДД аннулировать диагностическую карту (выдается по итогам ТО) в случаях, если машина диагностику не проходила либо технический осмотр проходит с нарушением установленных правил. Автоинспектор, следует из постановления, должен будет «информировать» страховую компанию об аннулировании, а также «решить вопрос» о привлечении к ответственности оператора ТО, совершившего подобное нарушение.

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновленная редакция 170-ФЗ). Документ призвал провести реформу в области ТО, исключив возможность для граждан покупать диагностические карты без предоставления автомобилей (в Москве это стоит 1–1,2 тыс. руб.). По оценкам Минэкономики и независимых экспертов, так поступают около 80% автовладельцев сегодня.



По новому закону процесс диагностики будет фиксироваться на фото — три снимка (перед, во время и в конце процедуры) будут передаваться для хранения в «облако» МВД.

27 июля заработают и поправки к КоАП: будет введен штраф 2 тыс. руб. за управление автомобилем без ТО (нарушение будет фиксироваться с помощью камер не чаще раза в сутки), введут наказание для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей.

Действия страховщиков после получения информации об аннулировании карты в документе не описаны. По закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, пояснил “Ъ” заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов. «Единственное, что сможет сделать страховщик — обратиться в суд для прекращения договора,— говорит он.— Для таких случаев нужно вводить отдельную процедуру». Страховые компании обязаны в таких случаях отзывать полис, уверен гендиректор союза операторов ТО «Техэксперт» Сергей Зайцев: «По закону об ОСАГО полис выдается только при наличии диагностической карты. Если нет карты, то нет и полиса». Нужно вводить систему информирования автовладельцев об аннулировании карт, считает гендиректор компании «Услугиавто» Юрий Пархоменко: «Водитель будет ездить, ничего не зная, насобирает штрафов или попадет в ДТП и получит регрессный иск со стороны страховщика за управление автомобилем, не прошедшим ТО».

Правительство, судя по проекту постановления, намерено также серьезно усилить контроль за транспортными средствами, использующими газовое топливо.

По данным ГИБДД на начало 2019 года, из 60 млн зарегистрированных транспортных средств 1,42 млн используют природный газ в качестве топлива (из них 1,24 млн — сжиженный газ, 181 тыс.— компримированный). Еще 327 тыс. транспортных средств используют пропан-бутан. В ходе ТО эксперт-техник обязан проверить газобаллонное оборудование на предмет «механических повреждений», а также сверить год выпуска баллона, серийный номер и дату освидетельствования. «Контроль за ГБО практически не осуществляется,— поясняют в Минтрансе.— По экспертным оценкам, надлежащий контроль проходит не более 10% транспортных средств». «Особую обеспокоенность» у ведомства вызывает отсутствие контроля за баллонами для компримированного природного газа (метана) объемом менее 100 л. Минтранс также ссылается на «постановленную правительством задачу» по развитию рынка природного газа как «популярного моторного топлива», что в свою очередь требует создания «механизма контроля за соблюдением требований безопасности». Владимир Путин ранее неоднократно поручал правительству стимулировать переход транспорта на газомоторное топливо. В 2013 году правительство в рамках поручения президента планировало, что к 2020 году в городах-миллионниках 50% всего общественного транспорта и коммунальной техники будут использовать газ.

Как МВД примеряют к техосмотру

Между тем вчера в ряде СМИ со ссылкой на МВД появилась информация о планах ввести видеофиксацию техосмотра. На самом деле, по данным “Ъ”, таких планов у министерства нет. Подобная идея действительно обсуждалась при подготовке реформы в 2018–2019 годах, но в итоге власти от нее отказались, поскольку нужны значительные мощности для хранения данных. Вчера же в МВД заявили о планах разработать постановление правительства об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), также необходимой для запуска реформы ТО — в ней будут храниться цифровые диагностические карты. Содержательная часть документа пока неизвестна. По данным “Ъ”, ведомство планирует создать сервис, который позволит гражданам (например, при покупке автомобиля) по VIN проверить срок действия диагностической карты, название оператора, проводившего диагностику машины, и, возможно, пробег автомобиля, зафиксированный на последней диагностике.

Источник: Коммерсант