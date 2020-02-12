Лишние 6000 рублей списали по исполнительному листу за долг по коммуналке с жительницы Бердска

Бердчанка более двух месяцев не может разобраться с данной проблемой в бывшей УК, чтобы деньги перенаправили управляющей организации, теперь обслуживающей их дом.

Самыми ответственными плательщиками за услуги ЖКХ являются пенсионеры

Лишние 6000 рублей списали по долгу за коммунальные услуги с карты жительницы Бердска.

Как рассказала «Курьер. Среда Бердск» бердчанка Татьяна Андреевна, по ряду обстоятельств у нее образовался долг за квартиру УК СКС. И через какое-то время по исполнительным листам долг стали списывать с ее зарплатной карты. В конце 2019 года по данным системы «Город» бердчанка выяснила, что на ее счету деньги лежат со знаком «плюс». Не много, не мало — 6000 рублей.

Первый раз в УК СКС Татьяна отправилась в декабре. Представила распечатку, где указывалась лишняя сумма. Ее попросили подождать несколько дней — в ситуации должна разобраться юрист управляющей компании. Потом уже бердчанка не стала обращаться лично, а позвонила. Бухгалтера не оказалось на месте. Так как оставалось совсем немного времени до новогодних праздников, Татьяна решила отложить вопрос до 2020 года.

В феврале Татьяна Андреевна обратилась в УК СКС по телефону, но бухгалтера, по словам бердчанки, все никак не могла застать на месте. Несколько дней подряд. То ее нет, то она у директоре, то где-то еще.

— Как-то меня соединили со специалистом, и я попросила объяснить, как работает бухгалтер УК СКС, так как я никак не могу ее застать. Она стала укорять, мол, почему я на нее кричу, хотя в разговоре я даже не повысила голос. И бросила трубку. — вспомнила Татьяна Андреевна.

В общем, дозвониться так и не получилось.

— Я не прошу вернуть деньги наличными. У нас сейчас на доме другая управляющая компания, и я прошу перевести деньги на ее счет. Я не знаю, возможно, этого «плюса» вообще нет. Нужно же разбираться. Если я пришла с такой проблемой, то вы быстрее ее решите, и я от вас отстану. Вопрос нужно решать. И мне больше ничего не надо, — пояснила Татьяна Андреевна.

Чтобы разобраться с данной проблемой, необходимы полные данные бердчанки, в том числе и адрес дома, объяснил 12 февраля «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УК СКС Рамиз Масимов.

По словам Рамиза Рафиговича, главный бухгалтер работает ежедневно с 8.00 до 17.00. Правда, сейчас ее нет — находится на больничном.

— Пусть бердчанка напишет заявление на мое имя. Я разберусь с данным вопросом. Заявление можно оставить у секретаря, — отметил Масимов.

Подобного случая с переплатой в их компании за последнее время не было ни одного, отметил руководитель СКС.

— Есть у людей долги. Приходят к нам, им все показывают, объясняют. Если сложная ситуация, то предоставляем рассрочку. Они оплачивают долг и текущий коммунальный платеж. Многие не обращают внимание на то, что когда у них формируется задолженность, и ее списывают со счета по исполнительному листу, то текущие платежи необходимо делать им самим. Полагают, что сразу снимают деньги и по текущим платежам. Таким образом формируется новый долг. Пусть бердчанка напишет заявление, в котором изложит ситуацию, и я разберусь, — подчеркнул Масимов.