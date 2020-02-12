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Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке

17:15 12.02.2020 Фото: Polonsil.ru
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Мальчик родился 11 февраля и чувствует себя хорошо.

Мальчик богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
Мать и ребенок чувствуют себя хорошо

Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма и ростом 61 сантиметр родился во Владивостоке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Ксения Гусенцова.
«Вес мальчика – 5400 граммов, а рост – 61 сантиметр. Такие физические данные соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка», — сказала собеседница агентства.
Мальчик родился 11 февраля. По словам Гусенцовой, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

«Роженице 35 лет, у нее уже растут двое детей: дочь и сын. Возраст старших – 8 лет и 4 года. Они также родились в стенах нашего роддома и отличались хорошим весом: 4800 и 3800 граммов», – сообщила журналистам главврач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.

Источник: РИА Новости

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