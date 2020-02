Взорвались два письма с бомбами в почтовом отделении в Амстердаме

Второй взрыв произошел в почтовом отделении одной из компаний в Амстердаме, пострадавших нет, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что первый взрыв произошел из-за письма с бомбой. В результате него также никто не пострадал.

In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP

— Robby Hiel (@PersburoUNN) February 12, 2020