12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Рекордные 152 млрд рублей задолжали по алиментам в России

15:45 12.02.2020 Фото: Zen.yandex.ru
1 0

Это на 13% больше, нежели в 2018 году.

Рекордные 152 млрд рублей задолжали по алиментам в России
Долги по алиментам стали рекордными

Общая сумма задолженности россиян по алиментам по итогам прошлого года составила 152 млрд руб., что на 13% больше, нежели в 2018 году (130 млрд руб.). По сравнению с показателями 2012 года долги выросли в семь раз (19,8 млрд руб.). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, число должников по состоянию на ноябрь—декабрь 2019 года сократилось с 825,5 тыс. годом ранее до 806,4 тыс. В первом полугодии 2019-го доля дел о взыскании алиментов уже снижалась до 817,3 тыс. Из общего количества данных исполнительных производств более чем по 66% долги гасятся в установленный срок. Для сравнения: еще два года назад — в 2017 году — долги по алиментам имели 844,9 тыс. человек.

Средняя сумма долга по денежным выплатам несовершеннолетним детям в прошлом году составила 189 тыс. руб., что на 27 тыс. руб. больше, чем годом ранее (216 тыс. руб.) В прошлом году судебные приставы взыскали 52 млрд руб. с 764 тыс. должников. Всего в производстве ФССП было 1,6 млн дел на 213,2 млрд руб. В 2018 году приставы взыскали по алиментам 7,9 млрд. руб., в 2017-м — 1,9 млрд. руб.

В октябре Минюст России разработал законопроект об ужесточении наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовного. Сейчас должники, которые неоднократно без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовной ответственности, если они нерегулярно перечисляли «несущественные выплаты». По мнению ведомства, отсутствие возможности уклонения от уголовной ответственности позволит обеспечить защиту несовершеннолетних детей.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть долги?

Аноним, 12 февраля 2020 16:09
это бред, практически словоблудие.От этого"праведного гнева" можно уйти ежемесячными перечислениями на брошенного ребенка 500 рублями, если оформится на 1/4 ставки при окладе 4 тыс. руб., можно оформится и на меньшую сумму и закон абсолютно не интересует как алиментщик живет на 2-3 тысячи рублей. Реальных законов для взыскания алиментов в России нет, поэтому и растет задолженность. Если бы были человеческие законы, то долги должны были ТОЛЬКО падать. 152 миллиарда отобрали у брошенных детей, в этом виновато наше государство. Какие законы, так их и исполняют, принципа неотвратимости нет. Может эти законы алиментщики и разрабатывают.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
18:16 12-02-2020
Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
БердскЗакупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
18:00 12-02-2020
Закупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
17:45 12-02-2020
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
17:36 12-02-2020
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
17:30 12-02-2020
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
17:15 12-02-2020
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
17:00 12-02-2020
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
БердскПримем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
16:50 12-02-2020
Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
Бердск"Чтобы было лучше, чем в Сбербанке": Протестировал новую медицинскую информационную систему Андрей Травников в детской больнице №1 Бердска 4
16:49 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили
16:45 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили