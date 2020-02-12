12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Разбилась 9-летняя девочка на заброшенной стройке в Новосибирске. Директора будут судить

16:15 12.02.2020 Фото: Следственный комитет по Новосибирской области
0

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Разбилась 9 летняя девочка на заброшенной стройке в Новосибирске. Директора будут судить
Стройка была неогорожена

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего директора строительной организации по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбужденного по факту смерти 9 — ти летней девочки в результате падения с высоты 3-го этажа заброшенного неохраняемого строительного объекта в Ленинском районе.

Следствием установлено, что с 2014 года у 71-летнего генерального директор ООО «Завод строительных материалов 7» находился объект незавершенного строительства по ул. Волховская, д. 33а стр., возведенный на уровень третьего этажа и не снабженного плитами потолочного перекрытия на уровне третьего этажа, со степенью готовности – 33%.

В нарушении федерального законодательства, а также Правил проведения консервации объекта капитального строительства, учитывая, что строительство не ведется более 6 месяцев, 71-летний директор ООО «Завод строительных материалов 7» не принял мер по обеспечению производства работ по консервации объекта незавершенного строительства, а также должного ограждения, препятствующего несанкционированного доступа на территорию строительной площадки и внутрь объекта посторонних лиц.

28 мая 2019 года около 15 часов малолетние дети — 2 мальчика и 1 девочка, свободно прошли на территорию заброшенного строительного объекта по

ул. Волховская, 33 «а» в Ленинском районе города Новосибирска. Дети поднялись на высоту 3-го этажа, откуда 9- ти летняя девочка упала с высоты. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жалко ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
18:16 12-02-2020
Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
БердскЗакупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
18:00 12-02-2020
Закупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
17:45 12-02-2020
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
17:36 12-02-2020
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
17:30 12-02-2020
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
17:15 12-02-2020
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
17:00 12-02-2020
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
БердскПримем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
16:50 12-02-2020
Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
Бердск"Чтобы было лучше, чем в Сбербанке": Протестировал новую медицинскую информационную систему Андрей Травников в детской больнице №1 Бердска 4
16:49 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили
16:45 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили