Разбилась 9-летняя девочка на заброшенной стройке в Новосибирске. Директора будут судить

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Стройка была неогорожена

Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 71-летнего директора строительной организации по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбужденного по факту смерти 9 — ти летней девочки в результате падения с высоты 3-го этажа заброшенного неохраняемого строительного объекта в Ленинском районе.

Следствием установлено, что с 2014 года у 71-летнего генерального директор ООО «Завод строительных материалов 7» находился объект незавершенного строительства по ул. Волховская, д. 33а стр., возведенный на уровень третьего этажа и не снабженного плитами потолочного перекрытия на уровне третьего этажа, со степенью готовности – 33%.

В нарушении федерального законодательства, а также Правил проведения консервации объекта капитального строительства, учитывая, что строительство не ведется более 6 месяцев, 71-летний директор ООО «Завод строительных материалов 7» не принял мер по обеспечению производства работ по консервации объекта незавершенного строительства, а также должного ограждения, препятствующего несанкционированного доступа на территорию строительной площадки и внутрь объекта посторонних лиц.

28 мая 2019 года около 15 часов малолетние дети — 2 мальчика и 1 девочка, свободно прошли на территорию заброшенного строительного объекта по

ул. Волховская, 33 «а» в Ленинском районе города Новосибирска. Дети поднялись на высоту 3-го этажа, откуда 9- ти летняя девочка упала с высоты. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет по Новосибирской области