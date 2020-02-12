12.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию из Турции

15:45 12.02.2020 Фото: Twitter.com
0

Экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту, но пока ответа не последовало, а поставленный товар возвращается обратно.

Пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию из Турции
Турецкие помидоры скоро станут дефицитом

Турецкие поставщики пожаловались на трудности с отправкой помидоров в Россию, заявил РИА Новости глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

«Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии, и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию: говорят, что закончилась квота. < ...> Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла», — сказал собеседник агентства.
По его словам, экспортеры запросили у российской стороны дополнительную квоту, но пока ответа не последовало, а поставленный товар возвращается обратно.

Из-за распространения коронавируса нового типа Москва закрыла пункты пропуска на российско-китайской границе на Дальнем Востоке, из-за этого приостановлены в том числе грузовые перевозки. На прошлой неделе один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» сообщил о прекращении поставок фруктов и овощей из КНР. Другая компания — X5 Retail Group — заявила, что ищет варианты импорта из других стран.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из «Джебхат ан-Нусры»*.
В сентябре 2018-го Москва и Анкара в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и «Джебхат ан-Нусра»*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января этого года начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан.
На фоне эскалации в Идлибе Анкара и часть ее партнеров обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите турецкие помидоры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
18:16 12-02-2020
Дополнительные подразделения военных перебрасывает в Сирию Турция
БердскЗакупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
18:00 12-02-2020
Закупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
17:45 12-02-2020
Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
17:36 12-02-2020
Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
17:30 12-02-2020
Kia Rio стала самой угоняемой машиной в России
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
17:15 12-02-2020
Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма родился во Владивостоке
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
17:00 12-02-2020
Аннулировать результаты техосмотра сможет ГИБДД в России
БердскПримем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
16:50 12-02-2020
Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
Бердск"Чтобы было лучше, чем в Сбербанке": Протестировал новую медицинскую информационную систему Андрей Травников в детской больнице №1 Бердска 4
16:49 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили
16:45 12-02-2020
От сердечного приступа потерял сознание и попал на видео хоккеист. Игру остановили