«Чтобы было лучше, чем в Сбербанке»: Протестировал новую медицинскую информационную систему Андрей Травников в детской больнице №1 Бердска

Робот Николай, вызов врача на дом через портал «Госуслуги», электронная медкарта: что изменится в 2020 году в медицине региона. Для этого нужна мощная техподдержка, уверен губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников протестировал МИС в больнице Бердска

В рамках национального проекта «Здравоохранение» существует отдельный раздел, который принят к реализации в 2019 году. На сегодняшний день более миллиона амбулаторных приемов ведется с помощью этой системы, которая объединяет все 115 медицинских организаций Новосибирской области. Информационная система построена по самой последней архитектуре и некоторые регионы перевнедряют системы, которые не соответствовали последний задачам.

В единой системе на базе центра обработки данных правительства Новосибирской области выполнены все задачи по информационной безопасности, а доступность данных пациентов для различных информационных хакерских атак исключена. Данные заносят врачи в процессе работы с пациентами. Более 650 тысяч диагнозов жителям Новосибирской области уже поставлено в новой системе. Ежемесячно более 20 тыс. историй болезней актуализируются.

Электронные карточки уже заведены на всех жителей Новосибирской области.

— 2019 год — год старта большого раздела — мы подключаем все исследования к центральному архиву региональных медицинских изображений. После подключения аналитических цифровых медизображений, томографов и прочего архив будет наполняться, — презентовал систему губернатору министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбано.

Уже сегодня 246 анализаторов крови, мочи и прочих анализов подключено к системе. Если больница Бердска сделает запрос на консультацию, врач может прикрепит все анализы пациента в этой программе. Можно записать на прием к врачу областной больницы через эту систему.

Как отметила Алла Дробинская, внедрение системы стартовало совсем недавно, поэтому в данный момент происходит обучение персонала, что тоже немаловажно.

Из 246 анализаторов лабораторных анализов, в Бердске к системе подключено пока что 26. Кроме того, в Бердске к системе подключены три аппарата сложных медицинских исследований.

— Документы с собой никуда не надо будет возить. Все это будет храниться в защищенном контуре центрального архива медизображения Новосибирской области, — резюмировал Анатолий Дюбано.

Робот Николай

Продолжается этап разработки робота Николая, его адаптация в системе, который сможет по номеру 124 записывать пациентов на прием к любому врачу. До конца первого полугодия робот будет запущен. А в конце года Николай поумнеет и сможет обзванивать пациентов, напоминая о записи на приме к врачу.

Развитие телемедицины

Порядка 40 телестоек появятся в операционных, чтобы обеспечить взаимодействие с консилиумом, который будет располагаться в двух базовых учреждениях — областной больницы Новосибирска и онкологическом центре. Это необходимо для обеспечения необходимой консультационной поддержки при проведении операций.

— В рамках 2019 года мы уже приступили к доработке информационной медицинской системы, чтобы карточки, пациент и телемедицина были связаны в единой системе. В этом году одновременно со стойками запустим систему целиком, — заверил министр цифрового развития Новосибирской области.

Медкарта на Госуслугах

До 1 апреля планируется согласовать на федеральном уровне медицинскую информационную систему с порталом Госуслуг, а именно — с разделом «Мое здоровье». Жителям будет доступен функционал вызова врача на дом, запись на диспансеризацию и профосмотр, а таже полный доступ к своей электронной медкарте.

Есть проблемы?

— Ваш предшественник (экс-главврач ЦГБ Бердска Юрий Краморов — прим. ред.) о некоторых проблемах умолчал, закончилось все плохо. И вы должны быть требовательны к своим коллегам, которые работают на вас. Что сегодня не так в информационной системе? Чего не хватает, что работает не так, как требуется врачам? — обратился к главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской глава региона.

Главврач отметила, что работа с новой системой происходит в режиме онлайн, постоянно поддерживается связь с министром здравоохранения Новосибирской области.

— Мы только вчера открылись и, естественно, возникают некоторые проблемы в обучении. Мы контролируем эту ситуацию, если есть вопросы, они всегда решаются. Проблем в здравоохранении в Бердске очень много, часть решается, но они остаются. Электронная система — это значительный шаг вперед, который облегчает работу врачам. Врач, сидя на приеме, отправляет заявку на выполнение тех или иных анализов. Пациент их сдает, никакие документы в бумажном варианте не нужны. Анализы по мере выполнения, сразу же передаются в эту информацию систему. Аналогично УЗИ, рентген и КТ. Конечно, на старте могут быть вопросы. Но мы решаем все с техподдержкой. Есть специалисты информационно-аналитического отдела Минздрава, которые живут в Бердске, имеют детей, которые приходят к нам в поликлинику, — рассказала губернатору Алла Дробинская.

Главврач призналась — есть проблемы с сервером. За последнюю неделю систему пришлось перезагрузить дважды. Это происходило из-за огромной нагрузки на системе. Но все врачи были предупреждены об этой манипуляции заранее. Андрей Травников предложил проводить перезагрузку системы в не рабочее время.

Тест системы Андреем Травниковым

Тут же в детской поликлинике №1 на ул. Ушакова губернатор лично при помощи нового врача протестировал работоспособность системы на выдуманном пациенте. Врач легко и просто без огромного количества бумаг может посмотреть всю историю болезни человека и его лечение.

Андрей Травников интересовался, что не так в новой системе? Но ответ был однозначен, лучше не бывало.

— Хочу, чтобы техподдержка медицинской информационной системы работала лучше, чем в Сбербанке, — обратился к министру цифрового развития Андрей Травников сегодня, 12 февраля.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова