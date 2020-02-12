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Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России

17:45 12.02.2020 Фото: okd1.ru
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Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума.

Упростит получение пособия на детей с 3 до 7 лет и маткапитала правительство России
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Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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Получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Пособие на детей от 3 до 7 лет в 2020 году смогут получить семьи, среднедушевой доход которых составляет меньше одного прожиточного минимума.

«В проекте… предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

По словам министра, для этого нужно будет организовать полное электронное взаимодействие органов соцзащиты субъектов РФ с органами-донарами необходимой информации, в том числе налоговой службы. Они выражают готовность предоставлять необходимую информацию уже с 1 июля. Субъектам также нужно доработать свои программы комплексы.

Принцип предоставления только заявления для назначения указанной выплаты не должен различаться в регионах, подчеркнул глава Минтруда. Он также отметил, что назначение семье материнского капитала будет происходить на основании записи о рождении ребёнка, без заявления.
«В 2020 году мы реализуем решение когда материнский капитал будет предоставляться без заявления граждан, только на основании записи… в ЗАГС», — добавил Котяков.

Источник: РИА Новости

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