Закупит 479 путевок в загородные детские лагеря власть Бердска

Некоторые загородные лагеря располагаются в живописных местах на берегу Обского моря

Увеличат количество льготных путевок в летние детские загородные лагеря в Бердске. Об этом на совещании чиновников сообщила начальник управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

-Планируем, что будет небольшое увеличение. 479 путевок сможем купить в спортивные и загородные оздоровительные лагеря на территории Бердска. Конкурсные процедуры объявим позже в соответствии с графиком, — отметила Жанна Тузова.

Напомним, несколько дней и ночей записывались в очередь за льготными путевками в детские оздоровительные лагеря жители Бердска. Чтобы попасть на прием к специалистам отдела социальной помощи населению 3 февраля. В этот день специалисты отдела соцпобслуживания приняли 429 заявлений. Работали до последнего клиента. 4 февраля к специалистам обратились 10 родителей, 5 февраля было всего несколько человек.

Запись на льготные путевки с 30% скидкой начинается в первый рабочий день февраля и завершается 29 мая. В этом году будет решаться вопрос о приеме заявлений на путевки со скидкой в детские оздоровительные лагеря в электронном виде.

В последние годы весь поток родителей, желающих приобрести путевки со скидкой, проходит в первые два-три дня. В этом году есть существенная разница: заявления принимают не в определенные дни, а всю рабочую неделю. Для удобства бердчан. Специалисты отмечают, что путевок хватит на всех желающих, даже тем, кто обратится в мае. Бывают разные ситуации, когда родители, записавшиеся гораздо раньше, отказываются от путевок: ребенок заболел, ребенка забрала бабушка, не устраивает смена, нет денег для приобретения и так далее. Очередь продвигается, и уже кто был дальше в очереди, получают эту путевку.

Записаться на льготные путевки вы можете в отдел есоциального обслуживания населения по адресу: ул. Кирова, 2/1, 17 кабинет, Грецкая Дарья Сергеевна. Справки по тел.: 5-50-38.

Помимо путевок с 30% скидки, бердчане могут получить и другие льготные путевки. Центр социальной поддержки населения принимает заявления и выдает путевки в детские оздоровительные лагеря. Бесплатно для категории льготников и за 10% от стоимости путевки для всех желающих, с одним условием — дети будут отдыхать в любое время, кроме летних каникул.

Каждый ребенок в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) имеет право в течение года получить не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета Новосибирской области (бесплатно) или с частичной оплатой.

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных, неполных, малоимущих семей предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные учреждения.

Если семья не относится к льготным категориям и готова получить путевку в санаторный или оздоровительный лагерь на любой другой период, кроме летних каникул, то родительская плата за путевку в этом случае составит лишь 10% от ее полной стоимости.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул.Кирова, 2/1, каб. 25, часы приема: понедельник, среда, четверг с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 час. Контактный телефон 5-60-51.