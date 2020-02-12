Подскочили в цене сосиски и помидоры в магазинах Новосибирской области. И Бердска

Подорожали в январе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем многие продукты — в общем на 0,8%. Стали дешевле яйца, рыба, макароны, чай и апельсины.

Колбаса чуть подешевела с начала 2020 года

В январе 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской области, в том числе и в Бердске, по сравнению с декабрем 2019 года повысились на 0,3%, в т. ч. на продовольственные товары – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,1%. Цены на услуги снизились на 0,5%. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат.

В группе продовольственных товаров наибольший рост отмечен на плодоовощную продукцию. Цены на свежие помидоры выросли на 18%, виноград – на 17,8%, белокочанную капусту – на 10%, свежие огурцы – на 8,2%, морковь – на 7,9%, яблоки – на 5,9%, значительно подешевели апельсины – на 17,3%.

Отмечено повышение цен на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия. Сосиски, сардельки выросли в цене на 6,7%, пельмени, манты, равиоли – на 5,7%, полукопченая и варено-копченая колбаса – на 4,3%, вареные колбасы стали дешевле на 1,2%.

Среди прочих продовольственных товаров более всего подорожали мороженые кальмары на 5,9%, шоколад и жевательная резинка – на 5,3%, натуральные консервированные овощи – на 4,9%, фруктовые соки – на 4,7%, игристое вино – на 4,6%, зефир, пастила – на 4,1%, мясокопчености – на 4%.

На 3,8% подорожал жирный творог, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 3,3%. Снижение цен на 1,8-4,9% отмечено на шлифованный рис, черный пакетированный чай, сухие молочные смеси для детского питания, куриные яйца, кексы, рулеты, нежирный творог, куриные окорочка, сливочное масло, варенье, икру лососевых рыб, охлажденную рыбу, макаронные изделия, майонез, какао.