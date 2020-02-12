Покоряйте вершины физического развития ребенка вместе с Академией Любознательности

Оно заложено в нас природой, а потому не менее важно, как полноценное питание, сон и умственное развитие, поэтому не стоит оставлять двигательную активность на второй план. Все дети обожают прыгать, бегать и шуметь. Так ребёнок познаёт мир, учится действовать по правилам, укрепляет здоровье.





Активный отдых, спорт и игра вместе – отличный толчок для развития всех областей. Развиваясь физически, малыш учится быть ловким и сильным, тренирует координацию движений и изучает свои возможности. Дома, в походе, на даче, во дворе – заниматься можно везде, где есть место движению, свободе, воле и смекалке.

Быть физически развитым не означает только лишь быстро бегать, высоко прыгать и далеко кидать мяч. Физическая активность это ещё и сенсорика, познание собственного тела, совершенствование крупной и мелкой моторики и, конечно, укрепление иммунитета. Но помните – занятия физкультурой должны быть в удовольствие, иначе пользы от них будет мало.

Академия Любознательности расскажет о том, как организовать активный отдых детей на улице в любое время года, чтобы никто не заскучал. Как вовлекать в занятия не только самих детей, но и всех членов семьи: маму, папу, бабушку и дедушку. Даже если на улице непогода – это не повод сидеть на диване. Загляните в раздел Академии «Физическое развитие» https://academy-of-curiosity.ru/category/vidy-razvitiya-stati/fizicheskoe-razvitie/ и узнайте, чем можно заняться с самыми маленькими непоседами и как создать увлекательное приключение с разнообразными заданиями для ребят постарше у себя дома.

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