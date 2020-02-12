Розыск: Отобрал 152 тыс. рублей под угрозой ножа в микрокредитной организации разбойник в Новосибирске

Момент грабежа попал на видео. Полиция разыскивает преступника и просит о помощи у новосибицев. Конфиденциальность гарантируется.

Подозреваемого в разбое ищет полиция

2 октября в 20.05 в Калининском районе в офисе микрофинансовой организации, расположенной на улице Богдана Хмельницкого, неустановленный мужчина, угрожая сотруднице предметом, похожим на нож, похитил денежные средства в сумме 152 тысячи рублей, после чего скрылся. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Сотрудники уголовного розыска изъяли запись с камер видеонаблюдения, установленных в офисах.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-01, 232-20-09, 232-19-76. Конфиденциальность гарантируется.

Видео ГУ МВД по НСО