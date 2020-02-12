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Обвиняемый в мошенничестве экс-полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

20:54 12.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Алексей Зорин заплатил арестованному за сбыт наркотиков 400 тыс. рублей за автомобиль, так как возвращать его было некому. И хранить негде — спецстоянки у полиции нет. Но потом машину отдал «перекупу».

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением
Алексей Зорин ответил на вопросы своего адвоката в очередном судебном заседании

Сегодня, 12 февраля, Бердский суд начал допрос обвиняемого в мошенничестве бывшего начальника следственного отдела местной полиции Алексея Зорина. Судебное заседание было коротким — обвиняемых доставили в суд из изолятора временного содержания бердского отдела МВД с опозданием почти на час.

Первым вопросы задавала защита. Алексей Зорин подробно изложил события января-февраля 2019 года, как задерживали наркодилера, как покупал за 400 тыс. рублей автомобиль Mitsubishi Outlander, о котором давно мечтал, у задержанного за сбыт наркотиков Алексея Абрамова.

— Вечером я начал думать, что делать с машиной, — рассказал Зорин.

По его словам, арестовать автомобиль было нельзя, так как хранить его негде — официальной штрафстоянки в полиции нет. Если же оставить машину возле отдела МВД, то это грозило дисциплинарным взысканием, проверками и даже увольнением из органов. А возвращать Mitsubishi некому. Поэтому и решил купить сам с целью перепродажи.

Арестовать автомобиль было нельзя

Автор видео Анастасия Солодкова

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

Арестованный за наркотики Абрамов признан потерпевшим

Экс-полицейский подтвердил, что деньги требовались Абрамову для лечения его бабушки. И Зорин не отрицал, что собирался машину перепродать с помощью «перекупа» по фамилии Касаткин. Его предложил подчиненный, а ныне подельник Иван Мощенко.

Алексей Зорин настаивал на том, что автомобиль Абрамов продал за 400 тыс. добровольно, без давления и шантажа. Он уверен, что сделка купли-продажи была вполне законной:
— Абрамов мог отказаться от сделки в любой момент.

Допрашивать Зорина и его подельников суд продолжит 13 февраля.

Дело Зорина

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

На скамье подсудимых трое бывших полицейских бердского отдела МВД

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.
Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Но Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела наркоконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» на предыдущих заседаниях Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко — фигуранты одного уголовного дела — просили снисхождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но они останутся в СИЗО до 6 марта.

Все трое фигурантов уголовного дела признались в том, что обманули наркоторговца и продали его Mitsubishi Outlander подставному лицу. Однако Богдан Кравчук отрицает обвинение в части второго эпизода уголовного дела инкриминируемого ему. Они ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

21 октября 2019 года судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела повторно. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

Обвиняемый в мошенничестве экс полицейский из Бердска: Арест Mitsubishi Outlander из вещдоков наркодилера грозил увольнением

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