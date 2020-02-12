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На поезд «За духовное возрождение России» 800 тыс. рублей выделит власть Новосибирской области

18:45 12.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В конце апреля поезд доедет до Бердска. Победителю аукциона нужно организовать работу режиссерско-постановочной группы, разработать график мероприятий, символику акции, сформировать список участников и прочее.

На поезд За духовное возрождение России 800 тыс. рублей выделит власть Новосибирской области
«Духовный» поезд ездит по региону с 1995 года

Министерство региональной политики Новосибирской области ищет организатора культурно-просветительской акции «Поезд за духовное возрождение России». Начальная цена контракта, разыгрываемого на аукционе, составляет 800 тыс. руб. Средства выделят из областного бюджета, передает Ъ.

Мероприятия пройдут с 21 по 30 апреля в девяти районах области, Бердске и Новосибирске. Среди них перечислены научно-практические конференции «Государство, общество и церковь» и круглые столы на тему «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области». Победителю аукциона нужно организовать работу режиссерско-постановочной группы, разработать график мероприятий, символику акции, сформировать список участников и пр.

В 2019 году акция проходила в формате автопоезда. Он проехал 125 населенных пунктов Новосибирской области.

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От редакции

Разумная трата денег?

Поросёнок Пётр, 12 февраля 2020 19:13
Как это согласуется с 14 статьёй Конституции?

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