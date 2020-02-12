Взялся за медицину и образование Бердска губернатор Новосибирской области Травников

Вместе с тем Андрей Травников отметил, что своей работой бердчане внесли серьезный вклад в достижения региона и похвалил за исполнение нацпроектов.

Андрей Травников похвалил Бердск за активное участие в реализации нацпроектов

12 февраля зал ДК «Родины» Бердска был полон. Лучшие трудовые коллективы Бердска собрались на подведении итогов 2019 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что своей работой бердчане внесли серьезный вклад в результаты региональных достижений.

— Регион отработал хорошо, особенно в части национальных проектов. Мы первые по многим показателям среди соседей-сибиряков. Но хотел бы напомнить, что расслабляться нельзя. Если мы претендуем на лидерство, то хотелось бы напомнить, что настоящий лидер — не тот, кто первым приходит к финишу, а кто сам себе удлиняет дистанцию и определяет маршрут. Наша задача – своевременно дополнять национальные проекты необходимыми мероприятиями – для того, чтобы они давали максимальный эффект, — обратился к бердчанам Травников.

Глава региона сегодня побывал в детской поликлинике №1 на ул. Ушакова. В выступлении он подвел итоги посещения медучреждений после ремонта.

— Сегодня мы системно взялись за модернизацию, а иногда даже откровенное наведение порядка в системе здравоохранения Бердска. Серьезно взялись. И очень важно, что город не стоит в стороне, несмотря на то, что формально это региональные полномочия. Вы дополняете мероприятия минздрава Новосибирской области предоставлением служебного жилья для медиков, активно используете, в отличие от некоторых коллег, которых я критикую, инструменты целевой подготовки. У вас сегодня десятки молодых бердчан учатся в медицинском университете с уверенностью, что вернутся работать в ваши поликлиники и больницы, — рассказал губернатор.

Андрей Травников похвалил Бердск за работу в сфере образования. В 2019 году в городе открылся частный детский сад.

— Я ни в коем случае не призываю, чтобы частные детские сады и услуги заместили государственные, муниципальные детские сады. Нужно понимать, что зачастую — это гибкий, оперативный инструмент, для решения проблемы недостатка мест в детских садах. Такая проблема есть и в Бердске, в том числе не на 100% обеспечили доступность даже для детей от трех лет. Хотя вы к этому уже подошли вплотную — несколько десятков процентов остается. Теперь новая задача стоит по ясельному возрасту. Зачастую нам, представителям власти, выгоднее предоставить меры поддержки из бюджета предпринимателям, которые занимаются этой деятельностью, чем строить новый детский сад с учетом прогнозов миграции и демографии, — оценил Андрей Травников.

По его словам, Бердск хорошо показал себя в выполнении национальных проектов. Это, добавим, подтверждается и сегодняшними докладами профильных вице-мэров и главы города Евгения Шестернина.

В своей речи Андрей Александрович подчеркнул важность роли общественников. Он призвал не только критиковать и снимать недостатки на камеру, но и активно участвовать в решении проблем. Губернатор озвучил, что впереди предстоит выполнение задач, которые поставил в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

— Призываю готовиться в последующие годы к напряженной и, я уверен, результативной работе на благо нашего региона, города Бердска и жителей Новосибирской области, — закончил выступление Андрей Травников.

Автор видео Елена Белоусова

