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Покончил с собой прямо в зале суда после приговора экс-начальник управления ФСИН в Москве

19:00 12.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Виктору Свиридову назначили наказание ниже низшего — 3 года колонии строго режима. Его признали виновным в вымогательстве 10 млн рублей. Как подсудимый мог пронести в суд оружие, разбирается СК.

Покончил с собой прямо в зале суда после приговора экс начальник управления ФСИН в Москве
После приговора подсудимый убил себя прямо в зале суда

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.

По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима. По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.

«Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — добавила Солопова.

В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи «проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», добавили в ведомстве.

По информации СМИ, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем 12 февраля 2020 года мужчина совершил суицид в зале Чертановского районного суда Москвы.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде.

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От редакции

Не вынес мук совести?

Аноним, 12 февраля 2020 20:25
Больше вопросов к режиму безопасности... Каке показывает практика, его просто нет...
Михаил, 12 февраля 2020 20:31
На входе в зал суда ему выдали пистолет одним патроном.Теперь обвиняемым в корррррупции в зале суда будут выдавать пистолет содним патроном. Вдру пригодится.

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