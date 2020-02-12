Покончил с собой прямо в зале суда после приговора экс-начальник управления ФСИН в Москве

Виктору Свиридову назначили наказание ниже низшего — 3 года колонии строго режима. Его признали виновным в вымогательстве 10 млн рублей. Как подсудимый мог пронести в суд оружие, разбирается СК.

После приговора подсудимый убил себя прямо в зале суда

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.

По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима. По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.

«Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — добавила Солопова.

В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи «проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», добавили в ведомстве.

По информации СМИ, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем 12 февраля 2020 года мужчина совершил суицид в зале Чертановского районного суда Москвы.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде.