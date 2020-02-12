Покончил с собой прямо в зале суда после приговора экс-начальник управления ФСИН в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. ЧП произошло после того, как судья огласил назначенное наказание.
По словам Солоповой, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — трем годам с отбыванием в колонии строгого режима. По данной статье может грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.
На месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК.
«Обстоятельства, при которых подсудимый, который находился под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — добавила Солопова.
В свою очередь, в СК сообщили о проверке обстоятельств происшествия. Следователи «проверят обеспечение режима безопасности в суде, в ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», добавили в ведомстве.
По информации СМИ, Свиридова, экс-начальника управления автотранспорта ФСИН, обвинили в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем 12 февраля 2020 года мужчина совершил суицид в зале Чертановского районного суда Москвы.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде.