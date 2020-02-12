От бедности и злости: Рекордных 152 млрд рублей достигли долги по алиментам в России

Сумма продолжает расти, несмотря на снижение числа неплательщиков. Средняя сумма долга выросла со 162 тыс. рублей на конец 2018-го до 189 тыс. рублей на конец 2019 года.

Долги по алиментам стали рекордными

Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 млрд рублей. «Известия» выяснили это, проанализировав отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В сравнении с прошлым годом число должников несколько сократилось, однако сумма неуплаченных алиментов увеличилась на 13% и обновила исторический рекорд. Относительно 2012 года долги по алиментам выросли почти в восемь раз.

На конец 2019-го на исполнении у ФССП находилось 806,4 тыс. дел о взыскании алиментарных платежей, указано в отчетности. Годом ранее должников было больше — 825,5 тыс. человек. При этом общая сумма невзысканных алиментов, напротив, увеличилась на 13%, превысив порог в 150 млрд рублей. По расчетам «Известий», средняя сумма долга выросла со 162 тыс. рублей на конец 2018-го до 189 тыс. рублей на конец 2019 года.

Для сравнения: в 2012-м задолженность по алиментам составляла 19,8 млрд рублей, следует из информации ФССП. То есть за семь лет сумма увеличилась в семь с половиной раз.

В ФССП оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах роста суммы невыплаченных алиментов. В отчете службы сказано, что примерно три четверти производств (148,7 тыс. дел) «не окончены по иным основаниям». Среди оставшихся есть те, по которым алименты выплачены частично, по которым предполагается продажа имущества должника, а также те, по которым работодателю направлены исполнительные документы для удержания средств из зарплаты, и другие.

В ушедшем году приставы смогли взыскать 52 млрд рублей с 764 тыс. должников, указано в отчете. Всего же в производстве было 1,6 млн дел по алиментам на общую сумму 213,2 млрд рублей.

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Помимо взыскания долга через приставов за невыплату алиментов законодательством предусмотрены дополнительные наказания для уклонистов. За разовый пропуск платежа — до 150 часов исправительных работ или до 15 суток административного ареста по ст. 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях. Если это не дисциплинирует должника, в следующий раз его накажут уже по ст. 157 Уголовного кодекса, которая предусматривает до одного года исправительных или принудительных работ, до трех месяцев ареста или до одного года лишения свободы.

Также приставы могут принять решение запретить должнику управлять автомобилем или выезжать за границу (это возможно в случае, если сумма невыплаченных средств на содержание ребенка превышает 10 тыс. рублей.)

В случае если алиментщик лишается работы, он не освобождается от выплат, но может уменьшить их размер. Это можно сделать как мирным путем, заключив договор с супругой, так и через суд — по Семейному кодексу материальное положение плательщика должно быть учтено.

От бедности и злости

По различным оценкам, сегодня в России алименты получают порядка 1,5–2 млн детей, а средние ежемесячные выплаты составляют около 7,5 тыс. рублей, рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов. При этом каждый пятый родитель, обязанный платить бывшей супруге (супругу) средства на содержание ребенка по решению суда, этого не делает. Около трети должников по алиментам не платят не из-за бедности, а чтобы усложнить жизнь бывшей жене, таким образом отомстив ей, рассказал специалист.

Нынешние законы уже достаточно строги и новых наказаний придумывать не требуется, уверен Максим Соколов.

— Стоит задуматься о поиске действенных механизмов и инструментов реализации имеющихся нормативных положений. Важно, что решение проблемы сбора алиментов еще и повышает рост экономической активности, так как часть выплат возвращается на рынок продовольственных и непродовольственных товаров, а также в сферу услуг, — отметил эксперт.

Очень часто причина задолженности по алиментам — низкая зарплата, в свою очередь, утверждает адвокат Виктория Данильченко. И в этом случае ситуацию в стране исправит создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, а не совершенствование взыскания, полагает она. Впрочем, есть и категория уклонистов, скрывающих свой реальный доход благодаря справкам с работы с заниженной зарплатой. За это стоит строго наказывать, полагает Виктория Данильченко.

Поскольку значительная часть населения действительно живет «от зарплаты до зарплаты», было бы логично, чтобы государство поддерживало оставшихся без алиментов детей, полагает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— В случае длительного отказа от выплат логичнее обеспечивать матерей-одиночек пособием, а уже после искать способы удержать средства у должника, в том числе за счет реализации его имущества, — считает эксперт.

В конце прошлого года Минюст предложил вновь ужесточить наказание для злостных неплательщиков алиментов. Сегодня они могут избежать уголовной ответственности, если осуществляли нерегулярные и несущественные выплаты в размере ниже установленного исполнительным документом. Ожидается, что новый законопроект исключит такую возможность. В министерстве уточняли, что разрабатывают документ в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства.