Уволили за пьянство и мат на портрет Путина во время службы на военной базе в Сирии российского офицера

Российские корабли у берегов Сирии

Служивший на подводной лодке Черноморского флота офицер был уволен за пьянство на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. Находившийся в невменяемом состоянии военный особенно отличился в комендатуре, куда его доставила полиция: нецензурно ругался в адрес стражей порядка и висевшего на стене портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами. Объяснение нарушителя о том, что он пил не один и во внеслужебное время из-за затянувшейся командировки и подавленного состояния, ни командование флотом, ни суды не приняли.

Капитан-лейтенант Олег Лавренчук пытался восстановиться на службе через Севастопольский гарнизонный военный суд, а затем обжаловал отказное решение в суде Южного военного округа.

Офицер требовал признать незаконными действия замполита своей войсковой части, составившего на него протокол о грубом дисциплинарном проступке. Он также оспаривал решение командира части и приказ командующего Черноморским флотом Игоря Осипова о своем досрочном увольнении из вооруженных сил, требуя их отменить, передает Ъ.

Капитан-лейтенант Лавренчук проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки. Из материалов разбирательства, проведенного в его отношении сотрудником военной комендатуры, следует, что в ночь на 30 июня 2019 года господин Лавренчук совместно со своим подчиненным и иными военнослужащими, находясь на боевой службе за пределами территории РФ (в 720-м пункте материально-технического обеспечения ВМФ ВС России в сирийском Тартусе) в месте размещения офицерского состава, употребил спиртные напитки. После этого он «исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения», а при задержании сотрудниками военной полиции оказывал им неповиновение и вел себя агрессивно.

В военной комендатуре офицер Лавренчук «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации (Владимира Путина) нецензурную брань».

Олег Лавренчук признал вину, раскаялся в содеянном, но в конце июня 2019 года приказом командира части был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. А 14 августа 2019 года офицер Лавренчук был досрочно уволен с военной службы приказом командующего Черноморским флотом Игоря Осипова «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Это решение он оспаривал в Севастопольском гарнизонном военном суде. В иске офицер и его представители пояснили, что при увольнении господина Лавренчука командующий флотом Осипов не учел наличие у него поощрений, положительной характеристики по службе и отсутствие дисциплинарных взысканий. По версии истца, выпивал он не один. Распитие же алкогольных напитков группой военнослужащих происходило «во внеслужебное время и никак не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения».

Лавренчук отмечал, что командующий Черноморским флотом не учел, что воздержаться от употребления алкоголя он не смог, так как из-за длительной служебной командировки за пределами РФ, срок которой в последующем был продлен, он находился в подавленном состоянии»,— сообщается в документах суда, отклонившего иск.

При этом суд сослался на устав внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации, утвержденный указом президента РФ от 10 ноября 2007 года №1495, согласно которому военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно заниматься закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не допускать употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ. Южный окружной военный суд оставил это определение без изменений.

Адвокат Сергей Гурин рассказал “Ъ”, что Олег Лавренчук — офицер-подводник, мастер спорта по военно-спортивному многоборью. Его выслуга на флоте составляет 17,5 года (ему оставалось 2,5 года до пенсии). Перед инцидентом его подводная лодка четыре месяца базировалась у побережья Сирии. Офицеры в свободное время находились в общежитии на берегу. По словам адвоката, группа военных выпила спиртное после того, как они узнали, что их командировка продлена еще на четыре месяца.

«Пили вшестером, а уволили только одного. Я думаю, что это было волевое решение командующего флотом, который решил показательно его (Олега Лавренчука.— “Ъ”) наказать»,— сказал господин Гурин. По мнению защитника, командующий флотом не учел личность офицера, то, что этот проступок для него первый, наличие у него малолетнего ребенка и квартиры, приобретенной в военную ипотеку. Сергей Гурин готовит кассационную жалобу и так же, как его подзащитный, намерен «бороться до конца».