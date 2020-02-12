Контрабандными сигаретами из Белоруссии наводнили почти всю Россию

Популярность нелегальной продукции легко объяснима. Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей. С 1 июля 2020 года розничные магазины должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным.

Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах

Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России: к такому выводу пришла IT-компания «Эвотор», проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвоторе». В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.

Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента). В Республике Дагестан — каждая десятая (десять процентов). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (восемь процентов), Ивановской области (семь процентов), Санкт-Петербурге (шесть процентов), Волгоградской области (пять процентов).

Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в «Эвоторе». Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей, передают РИА Новости.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают три процента магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1 процента. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать», — пояснил он.