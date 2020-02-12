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Контрабандными сигаретами из Белоруссии наводнили почти всю Россию

20:00 12.02.2020 Фото: Википедии
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Популярность нелегальной продукции легко объяснима. Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей. С 1 июля 2020 года розничные магазины должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным.

Контрабандными сигаретами из Белоруссии наводнили почти всю Россию
Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах

Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России: к такому выводу пришла IT-компания «Эвотор», проанализировав данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвоторе». В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo.
Каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии (22 процента). В Республике Дагестан — каждая десятая (десять процентов). Существенная доля нелегальных сигарет из Белоруссии также наблюдается в Вологодской области (восемь процентов), Ивановской области (семь процентов), Санкт-Петербурге (шесть процентов), Волгоградской области (пять процентов).

Популярность нелегальной продукции легко объяснима, говорят в «Эвоторе». Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей, передают РИА Новости.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают три процента магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1 процента. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Он также напомнил, что с 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар — по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность. «Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать», — пояснил он.

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От редакции

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Boeing 777-300ER, 12 февраля 2020 20:12
Да, есть такое. У меня сосед покупает сигареты на нашем рынке по 45 рублей за пачку. А в супермаркетах 90-120.
Аноним, 12 февраля 2020 20:22
Как-то всё это очень знакомо, привычно и даже уныло. Как только кто-то перестает оправдывать возложенные на него Кремлем надежды, так сразу выясняется, что и помидоры у него не той системы, и семья нефтью с ИГИЛ торгует, вино поддельное или вот сигареты контрабандные. Как только мы снова начинаем дружить, все эти страшные преступления немедленно теряют свое значение.
Есть заказ на демонизацию Лукашенко - значит, появится и компромат. Собственно, он уже появился. Цель вполне прозаическая - впереди в Белоруссии выборы, до этого момента нужно максимально дестабилизировать там обстановку, а значит - ввести максимально жесткую экономическую блокаду в ее отношении. Чтобы как-то объяснить, почему братская Белоруссия вдруг стала не совсем братской, будут вытаскиваться любые доступные пояснения. Вот, к примеру: подрывают нашу экономику контрабандными поставками. Мы им скидки, а они нашу систему рушат. Пенсионеры пенсии не получают, зарплаты падают, страна в депрессии - а главный виновник - контрабандист Лукашенко. Кстати, вопрос - а куда смотрела наша таможня, в данном случае просто опускается. Куда надо, туда и смотрела. В карман, куда же ещё, что вы как дети малые. (с)

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