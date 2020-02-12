Бросила 2-месячного младенца мать в переходе метро в Москве

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая оставила ребенка. Ей грозил 80-тысячный штраф или 1 год лишения свободы.

Оставившей младенца у метро в Москве женщине грозит до года колонии

Наказание от 80 тысяч рублей штрафа до одного года лишения свободы предусматривает уголовная статья, по которой следователи возбудили дело после обнаружения оставленного у метро «Парк Победы» 2-месячного младенца.

В пресс-службе московского метро сообщили, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией «Парк Победы». Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ «Оставление в опасности».

Как следует из Уголовного кодекса РФ, санкция данной статьи предусматривает как минимальное наказание – штраф до 80 тысяч рублей, так и максимальное – до одного года лишения свободы. Кроме того, статья позволяет назначить виновному до одного года исправительных или принудительных работ или арест сроком до трех месяцев.