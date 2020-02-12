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Медсестра из ФРГ: российские врачи лучше ставят диагноз, немецкие более вежливые

21:16 12.02.2020 Фото: Википедии
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По ее словам, врачам в России приходится обучаться разным приемам диагностики, поскольку большинство местных жителей не могут себе позволить дорогостоящие обследования.

Медсестра из ФРГ: российские врачи лучше ставят диагноз, немецкие более вежливые
В ФРГ специалисты больше полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода. Об этом она рассказала в интервью MDR, передает Газета.ру.

По мнению Герлиц, немецкие врачи более вежливые с пациентами, но касательно диагностики в ряде аспектов они уступают российским.

«Послушать пациента с помощью стетоскопа, прощупать его пальцами — этому они просто лучше обучены», — пояснила медсестра, ссылаясь на то, российским врачам приходится обучаться разным приемам диагностики, поскольку большинство местных жителей не могут себе позволить дорогостоящие обследования.

Так же она отметила, что в ФРГ специалисты больше полагаются на результаты лабораторных исследований и компьютерной диагностики, в то время как в РФ по-прежнему прибегают к традиционным методам обследования.

Она также обратила внимание на то, что часто российские врачи не сообщают пациентам о способах лечения и назначенных лекарствах.

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От редакции

Чего не хватает российским врачам?

Аноним, 12 февраля 2020 21:47
Мда уж. Только у западных врачей глаза на лоб лезут от "диагнозов" наших отечественных эскулапов.

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