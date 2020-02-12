Bloomberg: Путин меняет Конституцию из-за отказа Белоруссии объединяться с Россией

Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что президент России ему предлагал работу в российском парламенте, если страны объединятся. Он отказался от этого. Теперь Минск расплачивается снижением поставок российской нефти.

Путин и Лукашенко на днях встречались в Сочи

Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле, передает Ъ. План «А», по данным агентства, заключался в объединении России и Белоруссии.

По словам источников, за месяц до выступления с посланием Федеральному собранию 15 января, господин Путин убеждал белорусского президента «возродить» соглашения о создании «Союзного государства». Агентство отметило, что поглощение Белоруссии помогло бы президенту России обойти ограничение президентского срока, став главой нового «Союзного государства».

Источники добавили, что господин Лукашенко, ранее поддерживавший слияние, теперь против этой идеи. Слияние России и Белоруссии впервые еще в 1999 году обсуждали бывший президент России Борис Ельцин и Александр Лукашенко.

По информации Bloomberg, сейчас президент Белоруссии «расплачивается» за отказ. Речь идет о нежелании Москвы поставлять нефть Минску на льготных условиях, хотя дешевая нефть — «жизненно необходимая основа белорусской экономики». Источники в Кремле отметили, что поставки уже сократились на три четверти, а могут вообще прекратиться, если господин Лукашенко не договорится со своими производителями о закупке российской нефти по рыночным ценам.

«Путин видит себя мировым лидером, и ему очень трудно отмежеваться от роли президента»,— сказал политолог Глеб Павловский (советник Кремля с 2000 по 2011 год). По его словам, поправки в Конституцию могут дать президенту России «некий контроль», но роль главы Госсовета объединенной с Белоруссией страны — лучший вариант.

В декабре Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что президент России ему предлагал работу в российском парламенте, если страны объединятся. Он отказался от этого. «Слушайте, какая дикость, какая глупость. Этого никогда не будет и быть не может. Даже если меня осудят и в наручниках туда посадят — этого не будет!» — сказал президент Белоруссии.

Напомним, в конце 2019 года Минск и Москва не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год. Из-за отсутствия соглашения в начале января на несколько дней была приостановлена закачка российского сырья на белорусские НПЗ. В поиске альтернативных поставщиков нефти, Белоруссия уже закупила около 80 тыс. тонн нефти из Норвегии. О готовности обеспечить страну необходимым сырьем уже заявили в Вашингтоне.