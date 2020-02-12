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Икону с изображением Путина за 80 тыс. рублей продают в аэропорту Пулково

22:04 12.02.2020 Фото: Аркадия Чаплыгина/Twitter
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Песков прокомментировал ситуацию: «Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует».

Икону с изображением Путина за 80 тыс. рублей продают в аэропорту Пулково
Ранее пользователи опубликовали икону с российский лидером в сети

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появление в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге иконы с изображением главы РФ Владимира Путина, передает «Газета.Ru».

Ранее пользователи опубликовали икону с российский лидером в сети. По словам некоторых из них, религиозный атрибут с российским президентом стоит порядка 80 тысяч рублей.

«Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. Вряд ли можно назвать это иконой, подобные изображения были бы неуместны», — заявил Песков.

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