Боулинг из ребенка: избили 9-летнюю девочку одноклассники во Владивостоке

С побоями 4-классница попала в больницу. Бабушка обратилась в полицию, сообщив, что ее внучка из-за постоянной травли страдает, у нее понизилась самооценка.

Полицейские начали проверку по факту избиения школьницы

Полиция Владивостока проводит проверку по сообщению бабушки о нападении на ее 9-летнюю внучку в школе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

«В дежурную часть отдела полиции №6 (Советский район) поступило сообщение местной жительницы о том, что ее внучка получила телесные повреждения в результате конфликта с одноклассниками. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку. Инспекторами по делам несовершеннолетних опрашиваются участники инцидента», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе городского ОМВД, пострадавшая учится в четвертом классе. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного ее здоровью.

5 февраля девочку избили сверстники. С побоями она поступила в Тысячекоечную больницу. Как рассказала бабушка Арины, от пережитого страха девочка стала дерганной: боится незнакомцев, по ночам просыпается в слезах. Ирина Михайловна не хочет оставлять буллинг внучки безнаказанным и обращается за помощью во все инстанции. Делом уже занялась полиция.

Вот что пишет бабушка избитой Арины.

«Светлана, Ульяна, Виктор и Надя застали мою внучку возле школьной раздевалки на первом этаже. Ребята начали ее оскорблять, нецензурно ругаясь. Заставили стыдиться собственной одежды и испытать моральные страдания. Во время конфликта Ульяна также ударила Арину по лицу и попала в глаз. Внучка упала и ударилась головой о лавочку — на полу ее стали пинать. Избиение увидел охранник и вмешался, дал Арине покинуть помещение школы. Но по пути на нее снова напали Ульяна, Надя и Виктор, во второй раз их также спугнул охранник», — делится Ирина Михайловна с инстаграм-пабликом novikov_stalker. Судя по официальному тону обращения, подобный текст находится и в отделе полиции.

На охраннике история не закончилась. По словам бабушки, дети в тот же день снова напали на Арину. Возле автобусной остановки девочку оскорбляли, пинали и, что особенно опасно, вытолкнули на лед замерзшей речки.

— Сейчас моя внучка находится на лечении в Тысячекоечной больнице. Не может спокойно без слез разговаривать с близкими, боится, когда к ней подходит незнакомый человек. У Арины снизилась самооценка, и постоянно появляется беспричинный страх. В больнице просыпается в слезах и постоянно вздрагивает.

При этом, по словам бабушки, Арина далеко не в первый раз была объектом для издевательств со стороны школьников. Ее травили и раньше, передает КП.

На сообщение о буллинге городская полиция отреагировала оперативно. Девочку избили сверстники. Причина – личная неприязнь.

— Инспекторы ПДН провели с учащимися профилактические беседы. Подростки раскаялись в содеянном и извинились перед школьницей и ее бабушкой. Родители инициаторов конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В дополнение специалисты установят насколько сильно пострадала Арина, и, по результатам проверки, возможно, назначат наказание. Всех детей, участвовавших в травле, поставят на профилактический учет.