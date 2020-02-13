Основной принцип мануальной терапии – глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок с использованием только рук. Она позволяет устранить защемления нервов, вернуть подвижность позвоночнику и многое другое.

ИП Вепринцев поможет позаботиться о вашем здоровье

Доктор Вепринцев: Индивидуальная забота о вашем здоровье

На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления. Каждый сеанс — синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий. Врач выберет комплекс методов подходящих не болезни, а человеку.

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Источник: Раздел ИП Вепринцев на сайте Весь Бердск