Доктор Вепринцев: Индивидуальная забота о вашем здоровье
На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления. Каждый сеанс — синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий. Врач выберет комплекс методов подходящих не болезни, а человеку.
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Источник: Раздел ИП Вепринцев на сайте Весь Бердск