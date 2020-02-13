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Здоровье

Доктор Вепринцев: Индивидуальная забота о вашем здоровье

08:00 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Основной принцип мануальной терапии – глубокая проработка мышц, позвонков, межпозвонковых дисков, суставов, связок с использованием только рук. Она позволяет устранить защемления нервов, вернуть подвижность позвоночнику и многое другое.

Доктор Вепринцев: Индивидуальная забота о вашем здоровье
ИП Вепринцев поможет позаботиться о вашем здоровье

Доктор Вепринцев: Индивидуальная забота о вашем здоровье

На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления. Каждый сеанс — синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий. Врач выберет комплекс методов подходящих не болезни, а человеку.

Не откладывайте, звоните 89137836193

Пишите: comrad.vep@yandex.ru

Заходите: http://veprintsev.vesberdsk.ru

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел ИП Вепринцев на сайте Весь Бердск

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