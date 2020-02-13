Зарезал жену 82-летний мужчина и попытался покончить с собой в Архангельской области

Обстоятельства убийства устанавливаются

10 февраля 2020 года днем по месту жительства в городе Новодвинске обнаружено тело78-летней пенсионерки со множественными ножевыми ранениями. Из указанной квартиры в больницу был госпитализирован 82-летний супруг убитой с резаными ранами предплечий. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы.

По предварительной версии, мужчина причинил ножевые ранения супруге, после чего предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как он неконтактен и не может принимать участия в следственных действиях.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Источник: Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу