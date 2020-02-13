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Признаком опасной болезни назвали храп ученые

09:00 13.02.2020 Фото: 24tv.ua
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Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне. Такие «паузы» могут достигать десяти секунд и существенно вредят организму.

Признаком опасной болезни назвали храп ученые
Храп вредит здоровью

Синдром обструктивного апноэ — это страшное название систематического нарушения дыхания во сне. Диагностировать его можно достаточно легко, если начать воспринимать храп во сне не как раздражающий шум, а как симптом, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.
Сам по себе храп, по словам врача, не опасен, но он может быть предвестником более серьезных заболеваний. Чаще всего храпящие люди сталкиваются с задержками дыхания во сне. Такие «паузы» могут достигать десяти секунд и существенно вредят организму.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой. Храп сам по себе не очень страшен, но если он сопровождается остановкой дыхания во сне, то это очень большая проблема. Она касается и детей, и взрослых», — пояснил врач.

Взрослому человеку задержки дыхания во сне могут испортить сон и весь последующий день. Дело в том, что человеческому мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания. Это приводит к нарушению сна и, как следствие, к усталости и головной боли на весь следующий день.

Для детей храп и задержки в дыхании могут нести куда более серьезный вред, рассказал в интервью радио Sputnik врач Алексей Кошелев.
«Если остановка дыхания во сне происходит у ребенка, то он недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается. Куда кислород больше всего тратится? На мышцы и на мозг. Утром ребенок проснется беспокойным, аппетит у него будет отсутствовать и так далее», — пояснил врач.
Алексей Кошелев рекомендует всем, кто заметил у себя схожие симптомы, обратиться к врачу за консультацией. Тем более что и храп, и нарушение дыхания поддаются лечению.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы храпите?

Аноним, 13 февраля 2020 09:34
Беда просто,хоть из дома уходи...Подскажите куда обратится.

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