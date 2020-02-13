Похвалил за хорошее выполнение нацпроектов Бердск губернатор Андрей Травников

По итогам работы за 2019 года руководители лучших трудовых коллективов получили дипломы

12 февраля зал ДК «Родины» Бердска был полон. Лучшие трудовые коллективы Бердска собрались на подведении итогов 2019 года. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что своей работой бердчане внесли серьезный вклад в результаты региональных достижений.

— Регион отработал хорошо, особенно в части национальных проектов. Мы первые по многим показателям среди соседей-сибиряков. Но хотел бы напомнить, что расслабляться нельзя. Если мы претендуем на лидерство, то хотелось бы напомнить, что настоящий лидер — не тот, кто первым приходит к финишу, а кто сам себе удлиняет дистанцию и определяет маршрут. Наша задача – своевременно дополнять национальные проекты необходимыми мероприятиями – для того, чтобы они давали максимальный эффект, — обратился к бердчанам Травников.

2020 — год памяти и славы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Бердска выразил слова признательности поколению победителей.



— В нашем городе проживает 417 ветеранов войны, из них — 26 участники Великой Отечественной войны, которые будут награждены юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», утвержденные указом президента РФ. Выражаю глубокое уважение вашему великому подвигу, героизму, самоотверженности. Спасибо, что вы с нами, — сказал Евгений Шестернин.

По словам губернатора, Бердск хорошо показал себя в выполнении национальных проектов. Об этом рассказали вице-мэры Бердска.

Владимир Захаров отметил, что 2019 году открыто два детских сада. На микрорайоне «Южный» — «Дельфин» на 220 мест, «Кристаллик» на 120 мест. Разработана проектно-сметная документация на строительство еще одного детского сада-яслей в микрорайоне «Южный» на 110 мест. Сдача объекта запланирована в 2021 году.

— Построено три спортивных площадки и установлена хоккейная коробка в микрорайоне «Северный». Отремонтировано асфальтное покрытие стадиона «Восток», запущена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона «Авангард» на сумму более 250 млн. рублей, — заявил Владимир Николаевич.

Сергей Носов отметил, что в 2019 году было дополнительно создано 120 мест для детей в возрасте до трех лет. Очередь детей (два-три года) за 2019 год сократилась на 220 мест.

С целью обеспечения пожарной безопасности социально незащищенных категорий граждан установлено 763 автономных дымовых пожарных извещателя в частных домах. В пяти образовательных учреждениях учатся 228 инклюзивных детей.

Заместитель главы по вопросам экономического развития Жанна Шурова сообщила, что в 2019 году план по переобучению предпенсионеров в службе занятости перевыполнен. Обучение прошли 89 человек.

— В рамках проекта «Здравоохранение» в 2019 году в зданиях детских поликлиник проведен капитальный ремонт. Оснащена оборудованием и мебелью химзаводская поликлиника. На это потрачено из областного бюджета более 60 млн рублей. 12 сотрудников БЦГБ имеют служебные квартиры, выделенные администрацией Бердска. Для закрепления студентов — молодых специалистов на местах намечено решение жилищной проблемы через строительство 11 квартир-студий, — озвучил заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

По мнению мэра, вопрос по привлечению кадров в здравоохранение — ключевой. В рамках целевой контрактной подготовки и с целью укрепления кадрового потенциала в «Новосибирском государственном медицинском университете» учится 26 студентов бердчан.

— Два специалиста вернулись работать в БЦГБ в 2019 году. Было трудоустроено 35 врачей, 7 молодых специалистов. Интерес у выпускников школ к профессии врача и дефицит кадров в медицине привели к открытию в 2019 году медицинского спецкласса на 25 человек, высказался заместитель главы по социальным вопросам Сергей Носов.

По мнению спикера горсовета Валерия Бадьина, за последние годы Бердск изменился и продолжает преобразовываться в лучшую сторону.

— Мы гордимся его образовательным и экономическим потенциалом, главными культурными и спортивными традициями. За последние пять лет с 2015 по 2019 годы общий объем дохода в бюджет увеличился на 1 млрд рублей. В 2020 году впервые достиг уровня 3 млрд рублей.

Это недостаточно для решения насущных вопросов. Одной из наиболее острых проблем современной жизни является исполнение наказов избирателей. В программу реализации наказов депутатов четвертого созыва включено 350 наказов. На данный момент они выполнены на 53%. Для их выполнения есть 1,5 года, — считает Валерий Георгиевич.

Лучшие из лучших: БЭМЗ — за высокие темпы развития, птицефабрику «Алмаз» — за экологическую продукцию наградили в Бердске

За плодотворную работу наградили лучших. По итогам 2019 года 37 предприятий Бердска.

Промышленность

«Лучший налогоплательщик среди крупных промышленных предприятий» — АО «БЭМЗ» (председатель Совета директоров Виктор Осин).

«Лучший налогоплательщик среди малых и средних предприятий» — ООО «НОТИС» (директор Виктор Шпомер).

«За высокие темпы развития в промышленности» — ООО «БЭМЗ-Электроприборы» (Директор Андрей Кончев).

«За стабильное развитие в промышленности» — ООО ПО «Сиббиофарм» (генеральный директор Михаил Ефимов).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в пищевой промышленности» — АО «Виртекс» (директор Сергей Гончаров).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности» — ООО «Элизиум» (директор Валерий Моисеенко).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности среди малых предприятий» — ООО «Бердская строительная компания» (генеральный директор Валерий Рязанцев).

«За лучшие темпы развития среди малых предприятий в пищевой промышленности» — ООО «Петерпак Сибирь» (директор Алексей Воронин).

«За высокие темпы развития среди малых предприятий в промышленности» — ООО «ГеоПласт» (директор Максим Елин).

«За широкий ассортимент выпускаемой продукции» ООО «Мульти-Пак» (директор Олег Измер).

«За выпуск экологически чистой продукции» — ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» (директор Павел Данилов).

«За лучшие темпы развития в промышленности среди малых предприятий» — ООО «Верже» (управляющий Павел Сажин).

«За высокую производительность труда в выпуске инновационной продукции» — АО «Проманалитприбор» (генеральный директор Олег Качалов).

«За лучшие темпы развития в лёгкой промышленности среди малых предприятий» — ООО «Шапки и шляпки» (директор Наталья Симонова).

«За совершенствование технологии разработки программного обеспечения» — ООО «Пульс-Про» (генеральный директор Дмитрий Титов).

Потребительский рынок

«Лучший трудовой коллектив города Бердска на потребительском рынке» — супермаркет АО «ПК «Продсиб» (ул. Пирогова, 40/1) (директор Ирина Вербицкая).

«За социальную ответственность» — ООО «Санрайз» (директор Валентина Суконкина)

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере обслуживания спортивных и гостиничных комплексов» — ООО «Сибирский медведь» (генеральный директор Константин Елизаровский).

Транспортное обслуживание

«За значительные успехи в организации грузоперевозок» — ООО «Рубин» (директор Павел Данилов).

Строительство

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере гражданского строительства» — АО «Бердский строительный трест» (генеральный директор Александр Воронин).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищного строительства» — ООО «СтройРегионСервис» (директор Владимир Постников).

«За социальную ответственность бизнеса» — ИП Голубев Виктор Алексеевич.

Образование

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере образования» — лицей № 6 (директор Зоя Родина).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере дошкольного образования» — детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» (заведующий Татьяна Сушкова).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования» — Детский оздоровительно – образовательный центр туризма «Юность» (директор Наталья Сидакова).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере оздоровления детей» — детский оздоровительный центр имени В. Дубинина (директор Елена Баландина).

Культура

«Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений сферы культуры» — Дворец культуры «Родина» (директор Людмила Чуркина).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска среди учреждений дополнительного образования сферы культуры» — бердская детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова» (директор Юлия Дианова).

Физическая культура и спорт

«За организацию и проведение регулярных физкультурно-оздоровительных занятий во дворах и парках среди различных категорий населения» — МБУ «Спортоград» (директор Анна Паренкова).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере физической культуры и спорта» -АНО «Спортивный клуб «Кристалл» (президент Виктор Голубев).

Жилищно-коммунальное хозяйство

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищно-коммунального обслуживания» — МБУ «ГорСвет» (директор Дмитрий Мышкин).

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере управления жилищным фондом» — ООО «Лига» (директор Ирина Долгачева).

Социальное обслуживание

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания населения» — МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» (директор Татьяна Качан).

Здравоохранение

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в здравоохранении» — отделение анестезиологии — реанимации ГБУ здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» (заведующий отделением Василий Щипанов).

Общественные организации

«За лучшую организацию общественной работы» — региональная общественная организация Новосибирской области по развитию гражданского общества «Сибирская планета» (руководитель Игорь Карасенко).

СМИ

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в средствах массовой информации» — ООО «Медиа Холдинг ТВК» (президент Александр Кирпиченко).

Обеспечение общественного порядка

«Репутация доверия» — Отдел министерства внутренних дел РФ по г. Бердску (начальник Владимир Соколов).

Автор видео Елена Белоусова



