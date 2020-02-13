ООО ТА «ТА Бердск-Тревел» предлагает туры в Тайланд

По многочисленным просьбам — дополнительные рейсы Новосибирск — Паттайя в ТА Бердск-Тревел».

Самый яркий, живой и эпатажный курорт Таиланда ждет вас

Паттайя зажигает! Самый яркий, живой и эпатажный курорт Таиланда ждет вас. По многочисленным просьбам — дополнительные рейсы Новосибирск — Паттайя

✈ 02/01/2020 на 12 ночей от 44.390 руб/чел

✈ 15/01/2020 на 12 ночей от 31.962 руб/чел



✈ 28/01/2020 на 12 ночей от 33.638 руб/чел✈ 10/02/2020 на 12 ночей от 34.440 руб/чел✈ 23/02/2020 на 12 ночей от 34.878 руб/чел✈ 07/03/2020 на 12 ночей от 35.242 руб/чел✈ 20/03/2020 на 12 ночей от 35.679 руб/чел✈ 02/04/2020 на 12 ночей от 34.623 руб/чел

По вопросам бронирования обращайтесь:



​83834129736, 89137081944

г. Бердск, Ленина 89/9, оф.218а

наш сайт www.bertr.ru

Источник: Раздел ТА «Бердск-Тревел»,