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ООО ТА «ТА Бердск-Тревел» предлагает туры в Тайланд

08:02 13.02.2020 Фото: ТА "Бердск-Тревел"
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По многочисленным просьбам — дополнительные рейсы Новосибирск — Паттайя в ТА Бердск-Тревел».

ООО ТА ТА Бердск Тревел предлагает туры в Тайланд
Самый яркий, живой и эпатажный курорт Таиланда ждет вас

Паттайя зажигает! Самый яркий, живой и эпатажный курорт Таиланда ждет вас. По многочисленным просьбам — дополнительные рейсы Новосибирск — Паттайя

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ООО ТА ТА Бердск Тревел предлагает туры в Тайланд
ООО ТА ТА Бердск Тревел предлагает туры в Тайланд83834129736, 89137081944
г. Бердск, Ленина 89/9, оф.218а
наш сайт www.bertr.ru

Источник: Раздел ТА «Бердск-Тревел»,

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