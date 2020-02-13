Снести «ужасный» бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города Евгения Шестернина на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их главе более 100.
— Когда наконец-то уберут этот ужасный забор справа по ул.Первомайской при выезде из Бердска? И сделают тротуар, чтобы спокойно можно было ходить по этой стороне.
— Бетонный забор по улице Первомайской стоит на участке, который находится в частной собственности, поэтому решить вопрос о его сносе не представляется возможным, но при реконструкции уличной дорожной сети в этом районе, будем договариваться с собственником и, таким образом, комплексно решать вопрос строительства тротуара. К вопросу по состоянию дороги у въезда во двор дома № 9 по ул. Спортивная добавлю, что будет выполнен поддерживающий ремонт в весенне-летний сезон 2020 года, — ответил мэр Бердска.