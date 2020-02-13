Снести «ужасный» бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители Бердска

Забор стоит на участке, который находится в частной собственности, поэтому решить вопрос о его сносе не представляется возможным, ответил глава города на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Улицу Первомайскую просят отремонтировать бердчане

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города Евгения Шестернина на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их главе более 100.



— Когда наконец-то уберут этот ужасный забор справа по ул.Первомайской при выезде из Бердска? И сделают тротуар, чтобы спокойно можно было ходить по этой стороне.

— Бетонный забор по улице Первомайской стоит на участке, который находится в частной собственности, поэтому решить вопрос о его сносе не представляется возможным, но при реконструкции уличной дорожной сети в этом районе, будем договариваться с собственником и, таким образом, комплексно решать вопрос строительства тротуара. К вопросу по состоянию дороги у въезда во двор дома № 9 по ул. Спортивная добавлю, что будет выполнен поддерживающий ремонт в весенне-летний сезон 2020 года, — ответил мэр Бердска.