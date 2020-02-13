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Снести «ужасный» бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители Бердска

09:00 13.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Забор стоит на участке, который находится в частной собственности, поэтому решить вопрос о его сносе не представляется возможным, ответил глава города на вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Снести ужасный бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители Бердска
Улицу Первомайскую просят отремонтировать бердчане
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Снести ужасный бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители Бердска

Снести «ужасный» бетонный забор по ул. Первомайской просят Евгения Шестернина жители БердскаСнесут? Новая школа №9 к 2024 году появится в БердскеЕщё 42 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города Евгения Шестернина на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их главе более 100.


— Когда наконец-то уберут этот ужасный забор справа по ул.Первомайской при выезде из Бердска? И сделают тротуар, чтобы спокойно можно было ходить по этой стороне.

— Бетонный забор по улице Первомайской стоит на участке, который находится в частной собственности, поэтому решить вопрос о его сносе не представляется возможным, но при реконструкции уличной дорожной сети в этом районе, будем договариваться с собственником и, таким образом, комплексно решать вопрос строительства тротуара. К вопросу по состоянию дороги у въезда во двор дома № 9 по ул. Спортивная добавлю, что будет выполнен поддерживающий ремонт в весенне-летний сезон 2020 года, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

Вам мешает забор?

cba, 13 февраля 2020 09:15
Мне - нет, не мешает. Что за "организованная группа" граждан просит снести забор - непонятно.
Аноним, 13 февраля 2020 09:37
Там под стрелку на право из за забора этого неудобно выезжать,особенно зимой,когда дорога уже становится.
Аноним, 13 февраля 2020 10:23
Этот забор ПОЗОРИЩЕ для нашего города!Уже сколько лет это обсуждается и все" Не представляется возможным".Просто у кого то нет ни желания ни воли, чтобы снести это ПОЗОРИЩЕ нашего города.

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