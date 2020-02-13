Огонь по гражданским: Застрелили 14-летнего подростка из Сирии военные США

Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт. Один местный житель получил ранение.

Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт

Подразделение правительственных войск Сирийской Арабской Республики остановило отклонившуюся от маршрута следования колонну ВС США. Это произошло в среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлия провинции Хасеке. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого американские военные открыли огонь на поражение по гражданским лицам. Один местный житель получил ранения, еще один – 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад – погиб.

Предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта удалось благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих. Они же обеспечили выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке.

Источник: ТВ Звезда