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Огонь по гражданским: Застрелили 14-летнего подростка из Сирии военные США

09:15 13.02.2020 Фото: Википедия
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Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт. Один местный житель получил ранение.

Огонь по гражданским: Застрелили 14 летнего подростка из Сирии военные США
Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт

Подразделение правительственных войск Сирийской Арабской Республики остановило отклонившуюся от маршрута следования колонну ВС США. Это произошло в среду, 12 февраля, на блокпосту в районе населенного пункта Харбат-Хамо, расположенном восточнее города Камышлия провинции Хасеке. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт, в результате которого американские военные открыли огонь на поражение по гражданским лицам. Один местный житель получил ранения, еще один – 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад – погиб.

Предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта удалось благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих. Они же обеспечили выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке.

Источник: ТВ Звезда

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От редакции

Войны когда-нибудь закончатся?

Аноним, 13 февраля 2020 09:54
"...14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад..." А мальчик там наверное просто стоял и играл на скрипочке "Этюд" Гайдна?
Поросёнок Пётр, 13 февраля 2020 10:07
Никогда, пока существует человечество.

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