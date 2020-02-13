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Оштрафуют на 40 тыс. рублей нарушителей дневной тишины в России

09:30 13.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни.

Оштрафуют на 40 тыс. рублей нарушителей дневной тишины в России
Нарушителей тишины оштрафуют на 40 тыс. рублей

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Минюст, документ есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физлицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей и юридическим лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Внесение поправки в проект КоАПа поможет обеспечить права семей с детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время, считает член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила сенатор.

Источник: Известия

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От редакции

Вам мешают соседи днем?

Виктор, 13 февраля 2020 09:43
неужели депутаты вспомнили про простых людей которые живут в многоквартирных домах, а не на Рублевке. Вопрос об отморозках, которые терроризируют соседей не новый. С этой бедой люди сталкиваются почти в каждом доме, от ржания лошадей, любителей Райм штайн до обычных отморозков которые превращают квартиру в репетиционный зал и зал караоке. Ну если сподобились, обязательно надо принять закон в отношении "любителей" собак и кошек, которые превращают квартиру в питомник для бродячих животных и просто отравляют жизнь соседей антисанитарией и собачьим воем.
венгерка, 13 февраля 2020 09:45
Понастроили клетушек - вот уж что психике мешает! И ещё, у нас уже есть законы про тишину, они не исполняются. Как они их ужесточать собираются?!
Аноним, 13 февраля 2020 10:36
а вас в эти клетушки кто-то силой загоняет и заставляет жить чтоли?
вроде люди сами покупают и сами приносят деньги, причем немалые.
головой думать надо, а не только есть в нее...
вася, 13 февраля 2020 09:59
Оштрафуют на 40 тыс. рублей нарушителей тишины в России - всецело поддерживаю! Очень нужная мера.
Аноним, 13 февраля 2020 10:37
Интересно как они будут взыскивать этот штраф,например мой сосед алкаш-меломан нигде не работает.В АТИ уже кучу штрафов на него выписали и что толку,за квартплату долг 100000руб. УК не может ничего сделать.Собачников обложить налогом, ровно так как они обложили собачьими экскрементами наши дворы и придомовые территории.

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