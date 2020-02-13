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Отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам Минтруд

10:00 13.02.2020 Фото: pixabay.com
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Пенсии им ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения.

Отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам Минтруд
Работа на пенсии- особенность российской действительности

В настоящий момент не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. Пенсии им ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения. Об этом напомнил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации, отвечая на вопрос парламентария о том, планируется ли вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Также прозвучал вопрос, не планируется ли включить службу в армии в трудовой стаж, чтобы эти годы учитывались при назначении досрочной пенсии. Согласно действующему законодательству, если мужчина наработал стаж 42 года, он имеет право на досрочную пенсию. Но годы службы в армии при этом не учитываются.

По словам Котякова, это положение пересматривать пока не планируется, поскольку в жизни людей есть и другие нестраховые периоды, которые не учитываются при оформлении досрочной пенсии, и служба в армии — всего один из них.

Источник: РГ

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От редакции

Не справедливо?

Цукен, 13 февраля 2020 10:10
Итог один - не верьте путинским ловкачам, которые за мнимые печеньки с индексацией в конституции, будут протаскивать вечное правление действующего кремлевского царька. Они все равно обманут народ - за это и деньги получают.

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