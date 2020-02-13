Отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам Минтруд

Пенсии им ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения.

Работа на пенсии- особенность российской действительности

В настоящий момент не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. Пенсии им ежегодно увеличиваются на их счетах, а повышенные выплаты люди получают уже после увольнения. Об этом напомнил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков на встрече с членами комитета по социальной политике Совета Федерации, отвечая на вопрос парламентария о том, планируется ли вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Также прозвучал вопрос, не планируется ли включить службу в армии в трудовой стаж, чтобы эти годы учитывались при назначении досрочной пенсии. Согласно действующему законодательству, если мужчина наработал стаж 42 года, он имеет право на досрочную пенсию. Но годы службы в армии при этом не учитываются.

По словам Котякова, это положение пересматривать пока не планируется, поскольку в жизни людей есть и другие нестраховые периоды, которые не учитываются при оформлении досрочной пенсии, и служба в армии — всего один из них.

Источник: РГ