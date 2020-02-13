13.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: Сбежала из карантина с подозрением на коронавирус жительница Петербурга

10:45 13.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Алла улетела из Китая 30 января. В Пулково ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у неё заболело горло, и после вызова скорой к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора.

«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: Сбежала из карантина с подозрением на коронавирус жительница Петербурга
В Роспотребнадзоре затруднились прокомментировать побег

Изолированный бокс для карантина по коронавирусу не смог удержать 32-летнюю петербурженку Аллу в Боткинской больнице. Она заявила, что выбралась на свободу благодаря знанию точных наук.

«В пятницу я совершила побег. Я не в больнице, – сообщила она корреспонденту «Фонтанки» 11 февраля. – Я замкнула электроцепь и взломала замок. Я ведь оканчивала физмат».

К её удивлению, несмотря на то, что она уже четвертый день как дома, её никто не ищет — ей не звонят из больницы и из полиции. «Была бы больна — оборвали бы телефонные линии», – резюмирует Алла.

«Фонтанка» подробно рассказывала историю девушки. Алла улетела из Китая 30 января. В Пулково ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у неё заболело горло, и после вызова скорой к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на 14-дневный карантин. Хотя изначально обещали, что он продлится один день.

В Роспотребнадзоре затруднились прокомментировать побег. Главный врач Боткинской больницы на звонок «Фонтанки» не ответил.

Ранее о своем побеге из коронавирусного карантина рассказала беременная жительница Самары.

Напомним, что число умерших от коронавируса в Китае к 11 февраля достигло 1011 человек: только в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания, зарегистрировали 103 новых смертельных исхода.

В Петербурге предписано изолировать на 14 дней прибывших из Китая, у которых выявят признаки заболевания на санконтроле или же позднее, когда они обратятся к врачам самостоятельно.

Источник: fontanka.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рискует здоровьем?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДважды «незачет»: Не справился с итоговым сочинением 1 из 14 выпускников в Бердске
11:15 13-02-2020
Дважды «незачет»: Не справился с итоговым сочинением 1 из 14 выпускников в Бердске
Письмо с бомбой взорвалось на почте в Амстердаме
11:00 13-02-2020
Письмо с бомбой взорвалось на почте в Амстердаме
БердскПримем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
10:50 13-02-2020
Примем дизайнера-верстальщика и офис-менеджера на работу
«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: Сбежала из карантина с подозрением на коронавирус жительница Петербурга
10:45 13-02-2020
«Я замкнула электроцепь и взломала замок»: Сбежала из карантина с подозрением на коронавирус жительница Петербурга
БердскКонцерт, митинг, возложение цветов: Как отметит 23 февраля Бердск
10:30 13-02-2020
Концерт, митинг, возложение цветов: Как отметит 23 февраля Бердск
Бросили в сугробе 2-месячного младенца возле подземного перехода родители в Москве
10:15 13-02-2020
Бросили в сугробе 2-месячного младенца возле подземного перехода родители в Москве
Отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам Минтруд 1
10:00 13-02-2020
Отказался индексировать пенсии работающим пенсионерам Минтруд
БердскВспыхнула Mazda Tribute: Отогнали стоявшую рядом машину и тушили огонь снегом охранники «Кроны» в Бердске 1
09:45 13-02-2020
Вспыхнула Mazda Tribute: Отогнали стоявшую рядом машину и тушили огонь снегом охранники «Кроны» в Бердске
Оштрафуют на 40 тыс. рублей нарушителей дневной тишины в России 5
09:30 13-02-2020
Оштрафуют на 40 тыс. рублей нарушителей дневной тишины в России
ПК "Союз: Ритуальные товары от производителя по оптовым ценам
09:27 13-02-2020
ПК