Концерт, митинг, возложение цветов: Как отметит 23 февраля Бердск

Пригласил бердчан на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, отдел культуры Бердска:
20 февраля на городское торжественное мероприятие, в 16:00 во Дворец культуры «Родина»
23 февраля на церемонию возложения цветов:
в 11:00 на Мемориал Славы,
в 11:30 к памятнику защитникам Отечества 1941-1945гг.,
в 12:10 на Мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»
24 февраля
на торжественный митинг в 11:00 на Мемориал Славы,
на концерт ансамбля Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в 14:00 в ГДК.