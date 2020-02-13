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Концерт, митинг, возложение цветов: Как отметит 23 февраля Бердск

10:30 13.02.2020 Фото: Википедия
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20 февраля состоится концерт во Дворцк культуры «Родина», а 23 февраля — церемония возложения цветов.

Концерт, митинг, возложение цветов: Как отметит 23 февраля Бердск
23 февраля — День защитника Отечества

Пригласил бердчан на мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, отдел культуры Бердска:

20 февраля на городское торжественное мероприятие, в 16:00 во Дворец культуры «Родина»

23 февраля на церемонию возложения цветов:

в 11:00 на Мемориал Славы,

в 11:30 к памятнику защитникам Отечества 1941-1945гг.,

в 12:10 на Мемориал «Воинскому братству защитников Отечества»

24 февраля

на торжественный митинг в 11:00 на Мемориал Славы,

на концерт ансамбля Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области в 14:00 в ГДК.

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