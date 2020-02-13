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Письмо с бомбой взорвалось на почте в Амстердаме

11:00 13.02.2020 Фото: twitter.com/RTLZ
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По данным правоохранительных органов, в результате взрыва никто не пострадал. В прошлом месяце пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами.

Письмо с бомбой взорвалось на почте в Амстердаме
Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, в результате взрыва никто не пострадал. Причиной инцидента могло стать взрывное устройство, вложенное в письмо, пишет агентство.
В прошлом месяце пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась.

В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.

Источник: РИА Новости

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