Пожизненный срок за убийство двух сослуживцев и кражу 13,9 млн рублей в отделе спецсвязи получил водитель в Брянске

Сотрудник спецсвязи забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела, после чего скрылся с места происшествия. Суд вынес вердикт.

В Брянске сотрудник отдела спецсвязи осужден к пожизненному лишению свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему водителю-фельдъегерю спецсвязи, признанному виновным в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением (пп. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что около 22 часов 30 минут 19 сентября 2019 года подсудимый, находясь в отделе спецсвязи в городе Брянске, незаконно завладел служебным оружием своих сослуживцев, совершил с его применением убийство двух сотрудников спецсвязи, находившихся в здании, похитил из служебного помещения денежные средства в размере 13 миллионов 925 тысяч рублей, а также оружие, закрепленное за погибшими сотрудниками.

С целью скрыть следы преступления сотрудник спецсвязи забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела, после чего скрылся с места происшествия.

По дороге домой он выбросил вещи, в которых совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и денежные средства были спрятаны им на территории своего домовладения. В ходе проведенного комплекса следственных и процессуальных действий следователями обнаружены похищенные оружие и денежные средства, а также одежда злоумышленника. В целях обнаружения носителя информации следователями-криминалистами организованы поисковые мероприятия с применением криминалистической техники.

Предварительное следствие по данному уголовному делу окончено в двухмесячный срок, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Источник: Следком