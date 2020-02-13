«Все годы скитался и голодал»: украденный отцом после 20 лет разлуки нашел свою мать житель Волгограда

В 2000 году мужчина взял сына на выходные и превратил его жизнь в ад. Предприимчивый отец устраивал своего сына трудиться на автомойках дворником, мойщиком стекол, разнорабочим, причем места работы постоянно менялись.

О трагедии волгоградской семьи рассказали 10 февраля в ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области развернулась драматичная история, которая берет начало в 2000 году. 20 лет назад семилетнего мальчика выкрал у матери собственный отец. Ребенок на протяжении многих лет скитался и голодал. Только в 27 лет волгоградец снова встретился с мамой.

О трагедии волгоградской семьи рассказали 10 февраля в ГУ МВД России по Волгоградской области. В понедельник полицейские вручили 27-летнему мужчине первый в его жизни паспорт.

— В 2000 году родители семилетнего мальчика развелись. Периодически отец навещал сына, забирал его на выходные к себе домой, — рассказывают в волгоградском главке. — Так было и в тот день, когда мать последний раз видела сына перед 20-летней разлукой. Бывший супруг взял сына и больше не привез его домой.

Кинувшись через два дня на поиски ребенка, женщина обнаружила, что бывший муж вместе с матерью и сыном бесследно исчезли.

— Приехав к дому мужчины, она обнаружила, что он пуст. Соседи рассказали, что отец, ребенок и бабушка продали дом и в выходные уехали в неизвестном направлении. Мать сразу же обратилась в милицию. Однако предпринятые меры по розыску мальчика и отца результатов не дали. Приехав в Ростов-на-Дону, семья не получила регистрации.

На вырученные от продажи дома деньги волгоградцы не смогли купить себе новое жилье. С тех пор начались тяжелые для ребенка будни, больше напоминавшие ад.

— В течение длительного времени волгоградцы были вынуждены скитаться: снимали недорогие комнаты, дачи в зимний период, жили в гаражах. Имея за плечами всего два года обучения в школе, мальчику учиться более не пришлось. Предприимчивый отец устраивал своего сына трудиться на автомойках дворником, мойщиком стекол, разнорабочим, причем места работы постоянно менялись. Родитель очень жестко обращался с мальчиком и своей матерью, часто был агрессивен, в связи с чем ребенок рос очень замкнутым.

Все заработанные деньги отец отбирал у мальчишки, еды покупал совсем чуть-чуть, из-за чего ребенок часто голодал.

— Так прошли 20 лет. За это время умерла бабушка, а отец был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Оставшись один, молодой человек совсем отчаялся.

В трудную минуту на помощь волгоградцу пришли ребята с автомойки.

— Сотрудникам автомойки, где работал мужчина, удалось убедить его рассказать о своих проблемах. Научив его пользоваться компьютером, через поисковые системы они нашли его мать, и мужчина написал ей о своем местонахождении.

Спустя 20 лет состоялась встреча волгоградки и заметно повзрослевшего ее сына.

— Женщина обратилась к сотрудникам полиции, которые не остались равнодушными. После установления личности мужчине впервые выдали 10 февраля паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь, когда он обрёл родного человека и получил документы, он сможет пройти обучение и начать жизнь с чистого листа.

Источник: v1.ru