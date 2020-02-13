13.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

«Тряс своими причиндалами»: Разгуливал в трусах и пугал соседей пьяный житель Новосибирска

13:45 13.02.2020 Фото: Инцидент-Новосибирск
1 0

Мужчина был без нижнего белья, пытался выломать дверь в чужую квартиру. Вызванный наряд полиции приехал спустя 4 часа.

Тряс своими причиндалами: Разгуливал в трусах и пугал соседей пьяный житель Новосибирска
На мужчину написали заявление

Мужчина без трусов ходил по подъезду и пугал местных жителей. По словам подписчицы группы «Инцидент-Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», 12 февраля в подъезде дома Пархоменко разгуливал и дебоширил мужчина, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Мужчина был без нижнего белья, пытался выломать дверь в чужую квартиру. Вызванный наряд полиции так и не приехал. Через полчаса мужчина куда-то ушел.

«Очень разочаровывает отношение правоохранительных органов. У нас дети, не известно что может быть в голове у человека, который ходит и ломится в двери, тряся своими причиндалами. Это был выходной и мы с мужем находились дома, а в будние дни дети дома одни и одни ходят в школу, очень переживаю за их безопасность. Фото мужчины прикладываю», — добавила подписчица паблика.

Как стало известно позже, спустя 4 часа пришёл участковый и принял заявление от испуганных жителей дома.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Страшно?

гость, 13 февраля 2020 14:29
интересно, что ответят?! "оснований для привлечения к ответственности нет!"-???

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие сладости можно есть без риска для жизни диабетикам, рассказал эндокринолог
15:14 13-02-2020
Какие сладости можно есть без риска для жизни диабетикам, рассказал эндокринолог
Продавал имена умерших владельцу похоронного бюро за 10 тыс. рублей полицейский в Новосибирске
15:12 13-02-2020
Продавал имена умерших владельцу похоронного бюро за 10 тыс. рублей полицейский в Новосибирске
Жажда и усталость: Ваш организм кричит о диабете
15:07 13-02-2020
Жажда и усталость: Ваш организм кричит о диабете
Как избавиться от появления возрастных морщин
15:05 13-02-2020
Как избавиться от появления возрастных морщин
Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу
15:01 13-02-2020
Острый живот: 6 случаев срочного обращения к врачу
БердскСпасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска
15:00 13-02-2020
Спасти город от снежного потопа приказал подчиненным мэр Бердска
Озверевшая собака укусила 10-летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске
14:58 13-02-2020
Озверевшая собака укусила 10-летнюю хозяйку и открыла дверь носом спасателям в Новосибирске
Больше долгов выбивают за ЖКХ приставы у россиян
14:49 13-02-2020
Больше долгов выбивают за ЖКХ приставы у россиян
Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России 1
14:45 13-02-2020
Уровень доверия к Владимиру Путину упал вдвое за последние 2 года в России
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
14:37 13-02-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме