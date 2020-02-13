«Тряс своими причиндалами»: Разгуливал в трусах и пугал соседей пьяный житель Новосибирска

На мужчину написали заявление

Мужчина без трусов ходил по подъезду и пугал местных жителей. По словам подписчицы группы «Инцидент-Новосибирск» в соцсети «Вконтакте», 12 февраля в подъезде дома Пархоменко разгуливал и дебоширил мужчина, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении. Мужчина был без нижнего белья, пытался выломать дверь в чужую квартиру. Вызванный наряд полиции так и не приехал. Через полчаса мужчина куда-то ушел.

«Очень разочаровывает отношение правоохранительных органов. У нас дети, не известно что может быть в голове у человека, который ходит и ломится в двери, тряся своими причиндалами. Это был выходной и мы с мужем находились дома, а в будние дни дети дома одни и одни ходят в школу, очень переживаю за их безопасность. Фото мужчины прикладываю», — добавила подписчица паблика.

Как стало известно позже, спустя 4 часа пришёл участковый и принял заявление от испуганных жителей дома.