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Покупают в ипотеку квартиры за 2,2 млн рублей жители России

14:03 13.02.2020
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При этом темпы роста жилищного кредитования существенно упали, указывают в Объединенном кредитном бюро.

Покупают в ипотеку квартиры за 2,2 млн рублей жители России
Средняя сумма ипотечного займа в России в 2019 году увеличилась до 2,2 млн рублей

Средняя сумма ипотечного займа в России в 2019 году увеличилась до 2,2 млн рублей с 2,1 млн рублей в 2018 году и 1,9 млн рублей в 2017 году, сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В то же время полная стоимость кредита (ПСК) снижалась. Так, в 2019 году ПСК составила 9,28% годовых, в 2018 году — 9,99% годовых, в 2017 году — 10,9% годовых.

При этом темпы роста жилищного кредитования существенно упали, указывают в ОКБ. В 2019 году отмечено снижение на 11% (до 2,5 трлн рублей) по объему и на 18% (1,1 млн) по количеству выданных ссуд по сравнению с 2018 годом, когда показатели выросли на 34% и 48% соответственно.

«Мы ожидаем небольшого ускорения ипотечного кредитования в текущем году: на фоне устойчивого снижения ставок будет расти спрос, в том числе и на рефинансирование ранее выданных кредитов», — отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

Он также ожидает, что доля рефинансирования ипотечных кредитов в новых выдачах к концу года превысит 10%. Росту рынка будет способствовать развитие конкуренции за заемщиков на фоне торможения необеспеченного кредитования. Объем выданных ипотечных кредитов в 2020 году составит не менее 3 трлн рублей, прогнозирует эксперт.

Источник: ТАСС

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